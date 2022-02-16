Полицейским, оправданным по делу об изнасиловании студентки в Екатеринбурге, отменили приговор

В 2020 году они были осуждены на 6 и 6,5 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свердловский областной суд вновь отменил приговор бывшим полицейским Андрею Бессарабову, Вячеславу Тропину и Вадиму Мустафину. Всех троих обвиняли в изнасиловании студентки из Казахстана. По версии следствия, в августе 2019 года в ночь после Дня города они затолкали девушку в служебный УАЗ и надругались над ней.

Дело уже дважды рассматривалось в Ленинском районном суде. После обвинительного вердикта последовал оправдательный. Тогда служители Фемиды не нашли состава преступления в действиях силовиков. Теперь же и этот приговор отменен.

- Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и представления прокурора, заслушав мнения сторон, постановил отменить в отношении А.С. Бессарабова, В.К. Мустафина и В. А. Тропина оправдательный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга иным составом суда, - сообщили в пресс-службе суда.

Помимо изнасилования всей троице предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера».

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними под предлогом «проверки документов» в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказывал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Стоит напомнить, что летом 2020 года бывшие сотрудники ППС были осуждены на 6 и 6,5 лет лишения свободы.