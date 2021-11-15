Следствие пришло к выводу, что над девушкой надругались в служебном УАЗе. Полицейских задержали еще в августе 2019-го.

Ленинский суд Екатеринбург оправдал бывших сотрудников ППСП Вячеслава Тропина, Вадима Мустафина и Андрея Бессарабова. В пресс-службе суда заявили, что оправдательный приговор связан с отсутствием состава преступления.

- 15 ноября 2021 года Ленинским районным судом г.Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 1-122/2021 о признании Бессарабова А.С., Мустафина В.К., Тропина В.А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса РФ, в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления, - пояснили в суде.

Полицейские были задержаны в августе 2019 года сразу после Дня города. В Следственном комитет заявляли, что служители закона надругались над 22-летней девушкой в служебном УАЗе. А за время своего «отдыха» проигнорировали почти два десятка вызовов.

- Они до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - рассказывал «КП» в 2020 году старший следователь отдела СК по Чкаловскому району Ярослав Кузвесов.

Летом 2020 Ленинский суд признал всех троих виновными и назначил по 6,5 и 6 лет в колонии общего режима. Однако областной суд приговор отменил и выпустил обвиняемых на свободу. В ходе повторного пересмотра дела районный суд пришел к выводу о невиновности силовиков. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в уральской столице задержали троих цыган, обвиняемых в изнасиловании школьниц.