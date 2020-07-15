В Екатеринбурге суд признал виновными троих полицейских, изнасиловавших студентку

В Екатеринбурге 15 июля 2020 года в Ленинском районном суде огласили приговор по одному из самых резонансных дел за последние годы. Речь идет об изнасиловании 22-летней студентки из Казахстана, которая стала жертвой сотрудников патрульно-постовой службы. На скамье подсудимых оказались младший лейтенант Андрей Бессарабов, а также его подчиненные Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин. Все получили реальные сроки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Все произошло в Екатеринбурге в прошлом году, в ночь после Дня города-2019, когда троица должна была патрулировать улицы мегаполиса. Но силовикам захотелось «покутить».

Суд над полицейскими в Екатеринбурге.15 июля 2020 года в Екатеринбурге выносят приговор полицейским, которые изнасиловали студентку. Видео: Олег Галимов/"КП-Екатеринбург"

Примечательно, что свою жертву троица в погонах выбрала напротив здания регионального СУ СКР на улице Щорса. Айгуль (имя потерпевшей изменено – прим.ред.) проходила мимо сауны, расположенной в пятиэтажке. Девушка уже подходила к машине друга, которого до этого попросила отвезти ее домой. Но в этот самый момент к ней под предлогом проверки документов подошли полицейские.

На фото - Вячеслав Тропин. Он, как и остальные подсудимые, пришёл на оглашение приговора с вещами.Фото: Олег ГАЛИМОВ

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказывал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Младший лейтенант Андрей Бессарабов. Фото: СОЦСЕТИ

Затащив беспомощную девушку в служебный «бобик» полицейские выдвинулись в сторону улицы Чайковского.

- Ну что, парни, едем к гаражам, - скомандовал младший лейтенант Бессарабов.

До тех самых гаражей было чуть больше двух километров. Как выяснится позже, маршрут полицейские хорошо знали.

Бывшие полицейские отказались комментировать уголовное дело.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Уже на месте силовики надругались над девушкой. А после, как истинные «джентльмены» предложили подвезти ее до дома. Айгуль попросила высадить ее в первом попавшемся дворе. На следующий день девушка написала заявление, еще через двое суток троицу задержали.

Вячеслав Тропин пошел в полицию после армии. Фото: СОЦСЕТИ

Им предъявили обвинения по статьям «Изнасилование» и «иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору». За каждое из указанных преступлений им грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Вадим Мустафин. Фото: СОЦСЕТИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Как это обычно бывает, после скандала вокруг силовиков в структуре начинают «лететь погоны». Свердловский главк МВД не стал исключением. После масштабной проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 сотрудников органов.

- Три непосредственных руководителя подозреваемых были уволены со службы. Еще трех человек, имеющих отношение к обвиняемым, понизили в должности. Восьми офицерам из МВД вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии — это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за которым следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области, - рассказывает пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790620" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге троих полицейских будут судить за изнасилование студентки из Казахстана.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Кроме этого в разговоре со следователем СКР «Комсомолке» удалось выяснить, что «приключения» патруля Бессарабова могли иметь и другие последствия. В ходе расследования выяснилось, что они проигнорировали 19 вызовов во время злополучного дежурства.

Слева на право: Мустафин, Бессарабов, ТропинФото: Олег ГАЛИМОВ

- Они до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - отмечает следователь Ярослав Кузвесов.

ПРИГОВОР

На приговор экс-полицейские пришли с вещами, понимая, что им вряд ли удастся избежать реальных сроков заключения.

Суд признал всех троих полицейских виновными в совершении преступления.

Приговор полицейским-насильникам в Екатеринбурге.Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин признаны виновными в изнасиловании студентки. Видео: Олег Галимов/"КП-Екатеринбург"

Вадим Мустафин получил 6,5 лет колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по 6 лет колонии общего режима. Виновным зачтут срок пребывания в СИЗО с августа 2019 года по февраль 2020 года из расчета 1 день в СИЗО к 1,5 дням пребывания в колонии общего режима.

Адвокат Светлана Брагина:

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Комментарий адвоката осужденных в Екатеринбурге полицейских.15 июля суд вынес обвинительный приговор стражам порядка, изнасиловавшим студентку. Все трое отправятся в колонию. Видео: Олег Галимов/"КП-Екатеринбург"

- Мы будем обжаловать приговор. Никакого насилия в отношении девушки не было.

Также адвокат Светлана Брагина обвинила следователя СКР в предвзятости. - Никогда не видела такого пристального интереса к делу со стороны следователя. Он ходил на все заседания, и сегодня был у здания суда. При этом потерпевшую не привлекают к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Осужденным занесли вещи в конвойное помещениеФото: Олег ГАЛИМОВ

Вот как приговор суда «КП-Екатеринбург» прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

- По итогам проведенной служебной проверки был подписан соответствующий приказ с достаточно жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Всего строгое наказание понесли 17 полицейских. Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы в органах внутренних дел, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии - это одна из самых суровых мер в системе МВД — за ней следует увольнение, - рассказывает Валерий Горелых. - Кроме того, в приказ о привлечении к ответственности за допущенное ЧП с личным составом были включены три представителя регионального главка МВД. Что касается самих работников ППС, то они давно уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и теперь понесут предусмотренную законом уголовную ответственность.

Как сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области Вадим Терновой:

- Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим бывшим сотрудникам УМВД РФ по городу Екатеринбургу. В зависимости от преступной роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ «Изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершённые группой лиц по предварительному сговору», а также ч.5 ст.33, ч.2 ст.131 УК РФ «Пособничество в изнасиловании».