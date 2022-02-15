«Преследовать бывшую сотрудницу смешно и нелепо»: Краса Росгвардии осталась в шаге от победы в суде

Сама Храмцова уже устала от постоянного стресса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области подало надзорную жалобу в Президиум Верховного суда России на отказ рассмотрения кассации по делу прапорщика Анны Храмцовой. Бывшее руководство Красы ведомства до последнего пытается добиться пересмотра иска, который был проигран еще осенью.

Тогда Свердловский областной суд встал на сторону пышногрудой блондинки и обязал выплатить ей почти 300 тысяч рублей за время вынужденной безработицы. В конце 2020 года Храмцову отстранили от службы из-за опубликованного в Instagram видео, где была показана санитарная обработка кабинета в закрытом объекте Росгвардии. Тогда Храмцова сопроводила запись утверждением, что обработка может нанести вред сотрудникам. Начальство посчитало это нарушением устава.

Но, несмотря на проигранный первый суд, в апелляции Краса оказалась в роли победителя. А сразу после этого подала рапорт об увольнении.

- Бороться с системой тяжело и энергозатратно, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Анна Храмцова. – Эмоции и нервы уже на пределе. Я уволилась в октябре, и хотелось бы уже отдавать силы другому какому-то делу. Быть спокойной и уравновешенной. Но получила на днях уведомления о жалобах в Президиум Верховного суда. Теперь ежедневно проверяю сайт Верховного суда, вызывают ли меня на заседание.

В пресс-службе свердловского управления Росгвардии отказываются комментировать затянувшуюся ситуацию. В свою очередь представитель Храмцовой считает действия ведомства неуважением к суду.

- Получив отказ Верховного суда в рассмотрении кассационной жалобы, в Президиум отправилась надзорная жалоба. На сей раз, видимо, с пешим гонцом, потому что все сроки подачи истекли. Преследовать бывшую сотрудницу, которая уводилась из подразделения еще в конце октября, смешно и нелепо. Остается посочувствовать сотрудникам правоохранительных органов как самой незащищенной категории в противостоянии с местечковым руководством, - заявил адвокат Николай Никитин.

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