В 2013 году блондинка решилась на операцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уволенная со скандалом из Росгвардии прапорщик Анна Храмцова рассказала о травле со стороны коллег по службе. Краса ведомства уверяет, что на протяжении семи лет выслушивала насмешки из-за выделяющейся внешности. В 2013 году девушка решилась на увеличение бюста. Результат пластической операции превзошел ожидания. Но на работе такие изменения во внешнем виде не оценили.

- У меня дочка была на грудном вскармливании. Грудь совсем «ушла». Но я хотела выглядеть привлекательнее для мужа, быть увереннее в себе. Муж поддержал меня, за что ему спасибо. Операция стоила 120 тысяч рублей рублей. Размер и объем вернули, как в девичьи годы, - рассказала «КП»-Екатеринбург Анна Храмцова.

Храмцова до и после операции. Фото: предоставлено героиней публикации

Насмешки над внешностью блондинки начались еще в полиции, но после перехода во вневедомственную охрану Росгвардии лучше не стало.

- Я о шутках в свой адрес узнавала от третьих лиц. Самое распространенное было: «У всех значки висят, а у нее – лежит». Потом был случай, когда я потушила пожар в Театре эстрады. Так начали придумывать, что я губами огонь потушила. А я никогда и не скрывала, что грудь искусственная, а в губах филлеры, - добавила Храмцова.

Напомним, проблемы на работе у блондинки начались после того как Анна выложила видео в своем Instagram. На кадрах было видно, как в кабинетах проводят дезинфекцию, обязательную в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве посчитали, что красавица не имела право вести съемку.

Сейчас Анна работает фитнес-тренером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После серии судебных разбирательств красавица отстояла свое право на компенсацию и восстановление по службе.

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