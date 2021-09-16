Главная красавица Росгвардии вернула себе погоны, но решила уйти, хлопнув дверью

Блондинка является двукратной чемпионкой УрФО по фитнес-бикини Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, в истории главной красавицы Росгвардии, которую восстановили на службе после увольнения, точка.

Напомним, проблемы на работе у блондинки начались после того как Анна выложила видео в своем Instagram. На кадрах было видно, как в кабинетах проводят дезинфекцию, обязательную в условиях пандемии коронавируса. В ведомстве посчитали, что красавица не имела право вести съемку на режимном объекте и уволили прапорщика.

Сама Анна рассказывала «Комсомолке», что это видео она удалила буквально через 10 минут, но кто-то успел на нее донести.

- Наказание не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказывала «КП» Анна Храмцова.

Красавица считает, что реальной причиной ее увольнения стали интриги. 33-летняя блондинка рассказывала «КП», что после того как она получила титул Краса Росгвардии, у нее стало много завистников.

- Я знаю, что у меня на службе не осталось коллег, только – враги. Но я не заслужила такого отношения к себе, - рассказывала Анна.

Фитоняшка рассказывала, что после того как она завоевала титул, на работе против нее начали плести интриги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анна Храмцова решила через суд добиваться права продолжить службу в Росгвардии. Суд первой инстанции требование блондинки о восстановлении на службе не удовлетворил, а вот Свердловский областной суд учел доводы адвоката Анны Храмцовой Николая Никитина и обязал восстановить красавицу на службе. Кроме того, ведомство было должно выплатить в пользу блондинки компенсацию за вынужденные прогулы.

Но Росгвардии с решением облсуда не согласилась. Юристы ведомства обратились в 7-й кассационный суд, расположенный в Челябинске. Но и на этот раз Фемида оказалась на стороне Анны Храмцовой.

- Кассационный суд оставил решение областного суда без изменения, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат красавицы Николай Никитин.

Он отметил, что Росгвардия не торопится выплачивать в пользу Анны Храмцовой деньги за вынужденные прогулы, моральный ущерб, а также расходы на услуги адвоката. Всего, согласно решению облсуда, Росгвардия должна выплатить в пользу блондинки около 250 тысяч рублей.

- Хочу привлечь внимание журналистов, гражданского общества, руководителей Росгвардии к вопиющему произволу руководства ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области». Оно игнорирует решение суда, обязавшего выплатить моей подзащитной компенсацию за вынужденное отсутствие на работе в результате их же неправомерных действий, что было доказано во всех возможных судебных инстанциях, - говорит Николай Никитин.

Он отметил, что Анна Храмцова является матерью-одиночкой и вынуждена одна растить маленького ребенка.

- Это вопиющий факт беззакония и, на мой взгляд, он должен получить соответствующую оценку со стороны федерального руководства Росгвардии, - уверен адвокат.

Анна Храмцова стала Росгвардией в конце 2018-го года Фото: Игорь БУЛАТОВ

Сама Анна Храмцова в разговоре с «КП»-Екатеринбург рассказала, что не намерена возвращаться на службу.

-Справедливость восторжествовала! Работать в этом коллективе мне не дадут, поэтому буду увольняться, - рассказала «КП» красавица.

Напомним, что Анна Храмцова является двукратной чемпионкой УрФО по фитнес-бикини. Но в этом году взять титул красотке не удалось.

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