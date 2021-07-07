Уволенную красу Росгвардии восстановили на службе

Сама Храмцова еще не знает, вернется ли к прежней работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд восстановил в должности прапорщика Анну Храмцову, которая была уволена в декабре прошлого года. Красу ведомства отправили на гражданку с волчьим билетом после публикации видео в Instagram. Храмцова выложила в сторис кадры обработки кабинета санитайзером. Руководство усмотрело в этом нарушение устава, а именно публикацию с закрытого объекта.

Ранее Ленинский суд Екатеринбурга проигнорировал требования 33-летней блондинки. Но теперь она может вернуться на службу и получит компенсацию.

- Апелляционная инстанция учла наши доводы. Суд принял решение о восстановлении Анны Храмцовой на службе, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат фитоняшки Николай Никитин.

В пользу Анны Храмцовой присудили 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, Росгвардия будет должна возместить Анне издержки на оплату услуг адвоката.

- Также моей подзащитной будут обязаны полностью возместить зарплату за все дни вынужденного прогула – с середины декабря по настоящее время. Это сумма более 200 тысяч рублей, - уточнил адвокат.

В ближайшее время Храмцова оформит развод и официально станет матерью-одиночкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама Храмцова узнала о решении суда в разговоре с журналистом «КП».

- Вы меня ошарашили! Не знаю, что сказать! Учитывая, как меня выгоняли, сложно будет вернуться. Будет семейный совет, обсужу с родителями. Сейчас у меня в разгаре учеба, я хочу стать дипломированным фитнес-тренером. Решение приму позже, - пояснила Анна Храмцова.

Напомним, что Анна Храмцова является двукратной чемпионкой УрФО по фитнес-бикини. Но в этом году взять титул красотке не удалось.

Ранее Храмцова работала во вневедомственной охране Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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