На днях Храмцова объявила о разводе с мужем. Фото: Instagram

Победительница конкурса «Краса Росгвардии», экс-прапорщик полиции Анна Храмцова, подала иск к ведомству после увольнения. Как рассказала «Комсомолке» уральская фитоняшка, она не согласна с решением о лишении ее погон. Поводом для изгнания из рядов войск национальной гвардии стало видео, которое Храмцова выложила в Instagram. На кадрах было видно, как в кабинетах режимного объекта проводят дезинфекцию, обязательную в условиях пандемии коронавируса.

Анна Храмцова дважды становилась чемпионкой УрФО по фитнес-бикини. Фото: пресс-служба Росгвардии

Анна считает, что ее уволили несправедливо. 31 декабря девушка подала иск в Ленинский районный суд, предварительное слушанье пройдет 25 января в закрытом режиме. Храмцова отметила, что не стала нанимать себе адвоката.

- Буду сама отстаивать свои права. Мне часто звонят бывшие начальники и коллеги, но я не хочу с ними общаться. Все те, кого я считала друзьями, отвернулись от меня. У меня там теперь нет коллег, только враги, - рассказала в разговоре с «КП» Анна Храмцова.

Подготовка к суду пришлась на непростой период жизни красавицы. На днях она объявила о разводе с мужем, в браке с которым у нее родилась дочь.

- Странное чувство. Ни печали, ни радости, пустота какая-то, наверное еще не осознала. В голове белыи шум. Причины раскрывать не стану,так бывает, это жизнь, - написала в своем блоге Анна Храмцова.

Родственники поддержали Анну в решении попытаться вернуться на службу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении Росгвардии по Свердловской области воздерживаются от комментариев по поводу предстоящего суда с бывшей «красой».

- Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника, - сообщали ранее в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.