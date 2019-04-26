Уральская фитоняшка стала самой красивой сотрудницей «Росгвардии»

Издательский дом «Комсомольская правда-Екатеринбург» только в марте подвел итоги конкурса «Красавица в погонах» среди сотрудниц и военнослужащих Росгвардии по Свердловской области. В нашем конкурсе первое место заняла жительница Екатеринбурга, прапорщик Управления вневедомственной охраны 32-летняя Анна Храмцова. За нее проголосовали 35 443 человека.

За свою карьеру Анне уже приходилось давать отпор грабителям, которые пытались украсть у нее сумку. Фото: соцсети

Однако Аня решила не останавливаться на достигнутых успехах и пошла дальше - приняла участие конкурсе красоты среди служащих ведомства. И снова заняла первое место! Причем девушка стала лучшей среди сотрудниц Росгвардии во всей стране!

В борьбе за титул она обошла более 1000 соперниц из всех регионов России, от Владивостока до Калининграда. В качестве подарка Анна и финалистки конкурса получат календарь на 2020 год со своими фотографиями.

- Надеюсь, что мое фото будет украшать январь, ведь я стала первой, - подытожила прапорщик Храмцова.

Совсем недавно прапорщик Храмцова получила титул самой красивой служащей Росгвардии на УралеФото: Алексей БУЛАТОВ

Почти все свободное время Анна посвящает своей семье, воспитанию семилетней дочки. Не так давно она начала увлекаться бодибилдингом, но уже является двукратной чемпионкой Среднего Урала по фитнес-бикини.

- Спорт всегда со мной! – рассказала сразу после награждения Анна. – Бодибилдингом я увлеклась лишь в 2016 году. Мне сказали, что у меня прекрасное телосложение и можно попробовать выйти на сцену. Так сложилось, что я пришла, увидела и сразу же победила.

У Анны есть муж и маленькая дочка

Анна оказалась в силовых структурах не случайно. Она – продолжает династию своей семьи. Ее отец бывший военный и уже вышел на пенсию, а мама до сих пор несет службу в правоохранительных органах в звании майора. Сначала девушка служила милиции, затем в полиции, и с недавних пор в Росгвардии.

Анна Храмцова много времени проводит в тренажерном зале. Фото: соцсети

- Моя основная задача – немедленное реагирование и определение места ЧП, затем отследить задержание предполагаемых преступников. Самой мне не приходится применять физическую силу против кого-либо, но я могу постоять за себя. Однажды у меня пытались украсть сумку, но я дала отпор грабителю и едва не задержала его. Его спасло, что я была на каблуках.