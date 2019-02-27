2019-02-27T15:23:32+03:00
Общество

«Красавица в погонах»: выбираем лучшую сотрудницу Росгвардии

«Комсомолка» проводит новый конкурс красоты
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба Управления РосгвардииФото: пресс-служба Управления Росгвардии
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Самая красивая девушка, работающая в рядах Управления Росгвардии по Свердловской области – кто она? Красивая, умная, талантливая, скромная – выбрать вам, дорогие читатели.

К Международному женскому дню «Комсомольская правда-Екатеринбург» запускает новый фотоконкурс «Красавица в погонах» среди сотрудниц и военнослужащих Росгвардии по Свердловской области. К тому же, 27 марта отмечается День войск национальной гвардии. Мы решили совместить два этих замечательных повода.

Конкурс проводится с 27 февраля до 15 марта на нашем сайте, где вы можете оставить свой голос.

Работу наших участниц сложно назвать легкой. В их обязанности входит охрана общественного порядка, оборот оружия и государственный контроль ТЭК.

Победительницы получит призы и подарки от издания «Комсомольская правда-Екатеринбург» и наших партнеров «LADA-Автовек» - один из лучших автодилеров Урала и «Промсвязьбанк» - Банк сильных людей. Голосуйте!

«LADA-Автовек» - один из лидеров автомобильных продаж LADA на Урале предлагает самый большой выбор автомобилей, самые большие скидки и большой выбор подарков к Вашему новому автомобилю! Удобное месторасположение Автоцентра АВТОВЕК позволяет легко приехать к нам без пробок! Мы находимся рядом с ТЦ «Мега».

«Промсвязьбанк» - входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. Именно этот банк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

Положение о конкурсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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