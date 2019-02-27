«Красавица в погонах»: выбираем лучшую сотрудницу Росгвардии

Самая красивая девушка, работающая в рядах Управления Росгвардии по Свердловской области – кто она? Красивая, умная, талантливая, скромная – выбрать вам, дорогие читатели.

К Международному женскому дню «Комсомольская правда-Екатеринбург» запускает новый фотоконкурс «Красавица в погонах» среди сотрудниц и военнослужащих Росгвардии по Свердловской области. К тому же, 27 марта отмечается День войск национальной гвардии. Мы решили совместить два этих замечательных повода.

Конкурс проводится с 27 февраля до 15 марта на нашем сайте, где вы можете оставить свой голос.

Работу наших участниц сложно назвать легкой. В их обязанности входит охрана общественного порядка, оборот оружия и государственный контроль ТЭК.

Победительницы получит призы и подарки от издания «Комсомольская правда-Екатеринбург» и наших партнеров «LADA-Автовек» - один из лучших автодилеров Урала и «Промсвязьбанк» - Банк сильных людей. Голосуйте!

«LADA-Автовек» - один из лидеров автомобильных продаж LADA на Урале предлагает самый большой выбор автомобилей, самые большие скидки и большой выбор подарков к Вашему новому автомобилю! Удобное месторасположение Автоцентра АВТОВЕК позволяет легко приехать к нам без пробок! Мы находимся рядом с ТЦ «Мега».

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Положение о конкурсе