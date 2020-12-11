Анна Храмцова считает, что многие сослуживцы завидовали ей. Фото: предоставлено героиней публикации

За один день обладательница титула «Краса Росгвардии» прапорщик Анна Храмцова стала безработной. 34-летнюю екатеринбурженку выгнали со службы из-за публикации видео в Instagram. На кадрах было видно, как обычный кабинет проходит процедуру дезинфекции.

В условиях пандемии коронавируса вроде бы ничего особенного. Но начальство было непреклонно – устав един для всех. В ведомстве посчитали, что красавица в погонах показала закрытый режимный объект, что недопустимо для силовика.

- Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Анна Храмцова стала "Красой Росгвардии" весной 2019 года. Фото: пресс-служба Росгвардии

О сложившейся ситуации Храмцова до сих пор предпочитает не распространяться. Но «Комсомолке» удалось пообщаться с ней и узнать некоторые детали увольнения. Анна отмечает, что не считает победу в конкурсе красоты точкой отсчета, когда ее карьера пошла по наклонной.

- В начале рабочей недели меня вызвали на работу, отняли удостоверение. Потом отвели в отдел кадров и при свидетелях сообщили об увольнении. Да и все на этом. Эмоционально очень неприятно, все-таки не каждый день увольняют со службы. Мне давно не сладко служилось, видимо пиковое время настало. От тех, кого не ожидала – получила поддержку. От тех, от кого ждала – презрение. Жизнь расставляет все по своим местам, - рассказала экс-сотрудница Росгвардии.

Теперь екатеринбурженка ищет новую работу. Фото: пресс-служба Росгвардии

Сейчас Анна подумывает о работе в индустрии фитнеса, так как давно является поклонницей бодибилдинга и уже дважды побеждала на первенстве УрФО по фитнес-бикини. Но также у нее есть давняя мечта, которую до этого осуществить не удалось.

- Я бы очень хотела работать бортпроводником, - неожиданно призналась Храмцова. – Буду рада предложениям по работе.

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