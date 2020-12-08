Весной прошлого года об Анне Храмцовой узнала вся страна. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Главная красавица войск Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова, осталась без работы. Сегодня руководство сообщило фитоняшке об увольнении, решение о котором было принято по итогам служебной проверки. Поводом для отстранения от службы стало видео, которое Храмцова опубликовала в сториз своего Instagram несколько недель назад.

Девушка стала известна на всю страну после победы на всероссийском конкурсе «Краса Росгвардии».

Анна продолжала семейную династию, ее отец служил в МВД. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Как рассказал источник «КП» в силовых структурах, прапорщик сняла видео на территории закрытого режимного объекта. Некоторые ее сослуживцы не оценили такого подхода к ведению блога.

- Храмцова показала, как выглядит закрытый объект войск Росгвардии, что недопустимо. Один из ее сослуживцев сохранил запретное видео и доложил командиру подразделения, - сообщил инсайдер.

Нам удалось дозвониться до Анны Храмцовой, но комментировать свое увольнение екатеринбурженка пока не готова.

- Я лишь недавно узнала об этом, пока не знаю, что говорить. Нужно взять пару дней все обдумать. Потом решу, как жить дальше, - сказала «Комсомолке» Храмцова.

Почти все свободное время Анна посвящает своей семье, воспитанию дочки. Храмцова является двукратной чемпионкой Среднего Урала по фитнес-бикини.

- Спорт всегда со мной! – рассказывала она год назад. - Бодибилдингом я увлеклась лишь в 2016 году. Мне сказали, что у меня прекрасное телосложение и можно попробовать выйти на сцену. Так сложилось, что я пришла, увидела и сразу же победила.

Анна двукратная победительница конкурса УрФО по фитнес-бикини. Фото: СОЦСЕТИ

Анна оказалась в силовых структурах не случайно. Она – продолжает династию своей семьи. Ее отец отдал работе в МВД 21 год, а мама до сих пор несет службу в правоохранительных органах в звании майора. Сначала девушка служила милиции, затем в полиции, и с недавних пор в Росгвардии.

В пресс-службе управления войск Росгвардии по Свердловской области попросили направить официальный запрос, что мы и сделали.