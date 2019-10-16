Секрет упругих дынек: главная красавица Росгвардии рассказала, как сделать красивую грудь

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-16T10:07:27+03:00

Недавно Анна вошла в топ-5 девушек Урала по фитнес-бикини

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Главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова опубликовала список упражнений, которые позволяют ей поддерживать себя в отличной форме. Один из последних постов она назвала «Усики на дыньках или тренировка верх».

Сначала кардио минут 20 минут на беговой дорожке подъем не высокий, чередуя быстрый шаг с ускорениями Затем сет:

Жим сидя на грудные мышцы в тренажере с отягощением по нарастающей, и в обратном порядке с каждым весом по 10-12 раз. Чередуя, махи рук в тренажёре на среднюю дельту. 3 по 15.

Жим в тренажёре на переднюю дельту и грудные с отягощением по нарастающей, и в обратном порядке с каждым весом по 10-12 раз.

Фото: страница Анны Храмцовой "ВКонтакте"

Тяга верхнего блока на большие круглые спинные мышцы, широчайшие, бицепсы, плечевые мышцы, с отягощением на возрастание 50-60-60 кг 3 по 12 раз.

Тяга горизонтального блока на: широчайшие мышцы (на них приходится основная нагрузка) бицепсы (помогают тянуть вес, сгибая руки в локтях) мышцы-разгибатели позвоночника (они отвечают за выпрямление спины) Дополнительно трапециевидные мышцы, большие круглые, ромбовидные, а также задние дельты, с отягощением на возрастание 50-60-60 кг, 3 по 10-12 раз.

Гиперэкстензия на спинку. С прямой спиной, с задержкой наверху. Работают: мышцы разгибающие позвоночник, ягодичные мышцы, бицепс бедра. Три подхода по 15 раз.

Напомним, что недавно Анна Храмцова вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини.

ИСТОЧНИК KP.RU