Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-11T10:17:05+03:00

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В Екатеринбурге прошел традиционный конкурс фитнес-бикини по УрФО. Одной из участниц стала двукратная победительница, главная красавица Росгвардии прапорщик Анна Храмцова. В этом году ей не удалось победить, но представительница силовой структуры вошла в топ-5 финалисток.

Фото: Федерация бодибилдинга Свердловской области

Показываем видео с выступления Анны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="832" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737190" frameborder="0"></iframe> Анна Храмцова на конкурсе по фитнес-бикини УрФО 2019.Видео: предоставлено организаторами

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737192" frameborder="0"></iframe> Прапорщик Храмцова на конкурсе фитнес-бикини.

Напомним, что недавно Анна Храмцова устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга, а позже стала жертвой автохама.

ИСТОЧНИК KP.RU