2019-10-11T10:17:05+03:00
Общество

Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини

Показываем горячее видео с выступления прапорщика Анны Храмцовой
Олег Галимов
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Фото: предоставлено организаторами конкурсаФото: предоставлено организаторами конкурса
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В Екатеринбурге прошел традиционный конкурс фитнес-бикини по УрФО. Одной из участниц стала двукратная победительница, главная красавица Росгвардии прапорщик Анна Храмцова. В этом году ей не удалось победить, но представительница силовой структуры вошла в топ-5 финалисток.

Фото: Федерация бодибилдинга Свердловской области

Фото: Федерация бодибилдинга Свердловской области

Показываем видео с выступления Анны.

Анна Храмцова на конкурсе по фитнес-бикини УрФО 2019.Видео: предоставлено организаторами

Прапорщик Храмцова на конкурсе фитнес-бикини.

Напомним, что недавно Анна Храмцова устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга, а позже стала жертвой автохама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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