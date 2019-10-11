Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини
В Екатеринбурге прошел традиционный конкурс фитнес-бикини по УрФО. Одной из участниц стала двукратная победительница, главная красавица Росгвардии прапорщик Анна Храмцова. В этом году ей не удалось победить, но представительница силовой структуры вошла в топ-5 финалисток.
Фото: Федерация бодибилдинга Свердловской области
Показываем видео с выступления Анны.
Анна Храмцова на конкурсе по фитнес-бикини УрФО 2019.Видео: предоставлено организаторами
Прапорщик Храмцова на конкурсе фитнес-бикини.
Напомним, что недавно Анна Храмцова устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга, а позже стала жертвой автохама.
ИСТОЧНИК KP.RU