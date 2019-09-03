«Я испугалась за дочку»: на главную красавицу Росгвардии напал автохам

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-03T13:43:26+03:00

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В неприятную ситуацию попала на днях главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова. Женщина выходила с дочкой из ТЦ «Мегаполис», когда ее начал оскорблять водитель белой иномарки.

- Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, - рассказывает Храмцова. - Испугавшись за дочь, быстро посадила ее в свой автомобиль, что-то сказала ему в ответ, засняла на видео.

Инцидент на парковке попал на камеры торгового центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/729747" frameborder="0"></iframe> Автохам нападает на главную красавицу Росгвардии.

Напомним, что недавно Анна устроила жаркую фотосессию в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU