2019-09-03T13:43:26+03:00
Происшествия

«Я испугалась за дочку»: на главную красавицу Росгвардии напал автохам

Мужчина стал оскорблять Анну Храмцову на парковке ТЦ «Мегаполис» [видео]
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба РосгвардииФото: пресс-служба Росгвардии
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В неприятную ситуацию попала на днях главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова. Женщина выходила с дочкой из ТЦ «Мегаполис», когда ее начал оскорблять водитель белой иномарки.

- Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, - рассказывает Храмцова. - Испугавшись за дочь, быстро посадила ее в свой автомобиль, что-то сказала ему в ответ, засняла на видео.

Инцидент на парковке попал на камеры торгового центра.

Автохам нападает на главную красавицу Росгвардии.

Напомним, что недавно Анна устроила жаркую фотосессию в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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