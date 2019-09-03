«Я испугалась за дочку»: на главную красавицу Росгвардии напал автохам
Мужчина стал оскорблять Анну Храмцову на парковке ТЦ «Мегаполис» [видео]
Фото: пресс-служба Росгвардии
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В неприятную ситуацию попала на днях главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова. Женщина выходила с дочкой из ТЦ «Мегаполис», когда ее начал оскорблять водитель белой иномарки.
- Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, - рассказывает Храмцова. - Испугавшись за дочь, быстро посадила ее в свой автомобиль, что-то сказала ему в ответ, засняла на видео.
Инцидент на парковке попал на камеры торгового центра.
Автохам нападает на главную красавицу Росгвардии.
Напомним, что недавно Анна устроила жаркую фотосессию в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU