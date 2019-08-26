Пышная грудь и длинные ноги: главная красавица Росгвардии устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга
Главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова устроила фотосессию в центре Екатеринбурга. Уральская фитнес-дива вышла под объективы камеры в черном платье и позировала рядом с белым Lexus.
Фотосессия прошла рядом с отелем Hyatt. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»
Стоит отметить, что Анна Храмцова вместе с мужем воспитывает маленькую дочь. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»
- Так сложилось, что я помогала своей подруге сдать экзамен по мейкапу, а также знакомый фотограф давно мечтал провести со мной съемку. Это не имеет отношения к моей службе, сугубо личная инициатива, - рассказала «КП» Анна Храмцова.
В октябре Анне предстоит принять участие в новом конкурсе по фитнес-бикини, который она выигрывала уже дважды. Сейчас прапорщик Храмцова активно занимается подготовкой к выступлению и много времени проводит в тренажерном зале.
Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»
Напомним, что недавно мошенники создали фейковую страницу Анны, где сообщали о том, что ее избил муж.
Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»
ИСТОЧНИК KP.RU