2019-08-26T10:30:15+03:00
Общество

Пышная грудь и длинные ноги: главная красавица Росгвардии устроила жаркую фотосессию в центре Екатеринбурга

Скоро Анна Храмцова примет участие в новом конкурсе по фитнес-бикини
Олег Галимов
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Сначала Анна Храмцова были признана самой красивой сотрудницей Росгвардии в Свердловской области, а затем во всей России. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»Сначала Анна Храмцова были признана самой красивой сотрудницей Росгвардии в Свердловской области, а затем во всей России. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»
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Главная красавица Росгвардии, прапорщик Анна Храмцова устроила фотосессию в центре Екатеринбурга. Уральская фитнес-дива вышла под объективы камеры в черном платье и позировала рядом с белым Lexus.

Фотосессия прошла рядом с отелем Hyatt. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

Фотосессия прошла рядом с отелем Hyatt. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

Стоит отметить, что Анна Храмцова вместе с мужем воспитывает маленькую дочь. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

Стоит отметить, что Анна Храмцова вместе с мужем воспитывает маленькую дочь. Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

- Так сложилось, что я помогала своей подруге сдать экзамен по мейкапу, а также знакомый фотограф давно мечтал провести со мной съемку. Это не имеет отношения к моей службе, сугубо личная инициатива, - рассказала «КП» Анна Храмцова.

В октябре Анне предстоит принять участие в новом конкурсе по фитнес-бикини, который она выигрывала уже дважды. Сейчас прапорщик Храмцова активно занимается подготовкой к выступлению и много времени проводит в тренажерном зале.

Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

Напомним, что недавно мошенники создали фейковую страницу Анны, где сообщали о том, что ее избил муж.

Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

Фото: личная страница героини публикации в «ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU

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