«Муж убил дочку, а меня избил»: мошенники создали фейковую страницу главной красавицы Росгвардии
Прапорщик Росгвардии из Екатеринбурга Анна Храмцова стала жертвой мошенников, которые распространяют среди ее друзей ложную информацию. Злоумышленники основательно подготовились и скопировали почти все фотографии главной красавицы ведомства к себе на страницу «ВКонтакте».
Настоящая страница Анны находится вот здесь, а на этой - мошенники.
Фото: предоставлено Анной Храмцовой
- Мне в ужасе звонят друзья и спрашивают в порядке ли я. Какие-то подонки пишут небылицы, якобы мой муж убил нашу дочку, а меня избил. Я просто в шоке! Понятия не имею, кому я могла перейти дорогу, что со мной вот так поступили. Если эти идиоты не прекратят, то придется обратиться в полицию.
Вот, что пишут мошенники с фейковой страницы Анны. Фото: предоставлено Анной Храмцовой
Судя по переписке, мошенники придумали историю, согласно которой муж Анны взял ее в заложники и избил, после чего убил маленькую дочь. Напомним, что в прошлом году сотрудница Росгвардии стала главной красавицей Свердловской области, а затем и всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU