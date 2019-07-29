2019-07-29T14:19:43+03:00
Происшествия

«Муж убил дочку, а меня избил»: мошенники создали фейковую страницу главной красавицы Росгвардии

Прапорщик Анна Храмцова не знает, кому понадобилось распространять небылицы
Олег Галимов
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Анна Храмцова является двукратной чемпионкой Среднего Урала по фитнес-бикини. Фото: предоставлено Анной ХрамцовойАнна Храмцова является двукратной чемпионкой Среднего Урала по фитнес-бикини. Фото: предоставлено Анной Храмцовой
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Прапорщик Росгвардии из Екатеринбурга Анна Храмцова стала жертвой мошенников, которые распространяют среди ее друзей ложную информацию. Злоумышленники основательно подготовились и скопировали почти все фотографии главной красавицы ведомства к себе на страницу «ВКонтакте».

Настоящая страница Анны находится вот здесь, а на этой - мошенники.

Фото: предоставлено Анной Храмцовой

Фото: предоставлено Анной Храмцовой

- Мне в ужасе звонят друзья и спрашивают в порядке ли я. Какие-то подонки пишут небылицы, якобы мой муж убил нашу дочку, а меня избил. Я просто в шоке! Понятия не имею, кому я могла перейти дорогу, что со мной вот так поступили. Если эти идиоты не прекратят, то придется обратиться в полицию.

Вот, что пишут мошенники с фейковой страницы Анны. Фото: предоставлено Анной Храмцовой

Вот, что пишут мошенники с фейковой страницы Анны. Фото: предоставлено Анной Храмцовой

Судя по переписке, мошенники придумали историю, согласно которой муж Анны взял ее в заложники и избил, после чего убил маленькую дочь. Напомним, что в прошлом году сотрудница Росгвардии стала главной красавицей Свердловской области, а затем и всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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