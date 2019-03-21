«Комсомолка» наградила лучших сотрудниц Росгвардии в Свердловской области

Издательский дом «Комсомольская правда-Екатеринбург» подвел итоги конкурса «Красавица в погонах» среди сотрудниц и военнослужащих Росгвардии по Свердловской области. Он проводится в рамках Всероссийской акции «Дни Росгвардии» в преддверие празднования Дня войск национальной гвардии. Голосование проходило с 27 февраля по 18 марта

Все победительницы получили сертификаты в парфюмерный магазин от заместителя управляющего Уральским филиалом по развитию розничного бизнеса «Промсвязьбанка» Михаила Кулагина. Награждение прошло в зале «Аркаим» отеля «Вознесенский» на улице Мамина-Сибиряка, 52.

Работу наших участниц нельзя назвать легкой. В их обязанности входит охрана общественного порядка, оборот оружия и государственный контроль ТЭК.

Победительницы получили призы и подарки от издания «Комсомольская правда-Екатеринбург» и наших партнеров «LADA-Автовек» - один из лучших автодилеров Урала и «Промсвязьбанк» - Банк сильных людей. Еще один спонсор конкурса – торговая сеть «Галамарт», в магазинах которой вы найдете много хороших подарков для хозяек от бренда Leben.

ЗАНИМАЕТСЯ БОДИБИЛДИНГОМ И МОЖЕТ ДАТЬ ОТПОР ПРЕСТУПНИКАМ

Первое место заняла жительница Екатеринбурга, прапорщик Управления вневедомственной охраны Анна Храмцова. За нее проголосовали 35 443 человека.

Анна Храмцова не только самая красивая представительница Росгвардии на Среднем Урале, но и успешная бодибилдершаФото: Алексей БУЛАТОВ

Почти все свободное время Анна посвящает своей семье, воспитанию семилетней дочки. Не так давно она начала увлекаться бодибилдингом, но уже является двукратной чемпионкой Среднего Урала по фитнес-бикини.

- Спорт всегда со мной! – рассказала сразу после награждения Анна. – Бодибилдингом я увлеклась лишь в 2016 году. Мне сказали, что у меня прекрасное телосложение и можно попробовать выйти на сцену. Так сложилось, что я пришла, увидела и сразу же победила.

Анна оказалась в силовых структурах не случайно. Она – продолжает династию своей семьи. Ее отец бывший военный и уже вышел на пенсию, а мама до сих пор несет службу в правоохранительных органах в звании майора. Сначала девушка служила милиции, затем в полиции, и с недавних пор в Росгвардии.

Анна с подарками от наших партнеровФото: Алексей БУЛАТОВ

- Моя основная задача – немедленное реагирование и определение места ЧП, затем отследить задержание предполагаемых преступников. Самой мне не приходится применять физическую силу против кого-либо, но я могу постоять за себя. Однажды у меня пытались украсть сумку, но я дала отпор грабителю и едва не задержала его. Его спасло, что я была на каблуках.

В качестве главного приза Анне вручили гриль Leben от компании «Галамарт» и видеорегистратор от автодилера «LADA-Автовек».

ВОСПИТЫВАЕТ ТРОИХ ДЕТЕЙ И УЧИТ КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Второе место заняла жительница Краснотурьинска, старший лейтенант Екатерина Ужегова. На службе она инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке группы кадров отдела вневедомственной охраны. Дома – мать троих детей. В свободное время Екатерина изучает корейский язык, порой в этом ей помогает просмотр корейских телесериалов. За нее проголосовали 31 812 человек.

Екатерина Ужегова любящая мать троих детейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я несу службу уже 11 лет, последние два года – в Росгвардии,- делится Екатерина. – Пошла по стопам сестер: младшая - полковник полиции, а средняя – майор. По сути, я являюсь кадровиком и обучаю сотрудников.

УВЛЕКАЕТСЯ ПСИХОЛОГИЕЙ И ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ

Второй вице-мисс Росгвардия стала жительница уральской столицы, лейтенант Евгения Маркина. Сейчас она служит инспектором материально-технического и хозяйственного обеспечения. Третье место ей принесли голоса 23 690 человек.

Фотография Евгении с пистолетом покорила сердца наших читателейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Работать начинала еще в 2010 году в полиции. Сейчас я отвечаю за обеспечение сотрудников обмундированием. Речь идет о форме, оружии и автотранспорте.

Свободного времени у Евгении не много, но при удобной возможности она старается выбираться на прогулки вместе с семьей или берет уроки верховой езды. Кроме этого в числе ее увлечений психология и фелинология (раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек – прим.ред.).

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«Мисс «Автовек» была признана капитан юстиции, екатеринбурженка Дарья Варлакова. Сейчас она - старший инспектор группы информации и документирования отделения организации службы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. В подарок девушке вручили букет и авторегистратор.

Суровая на первый взгляд Дарья оказалась очень позитивной и общительной девушкойФото: Алексей БУЛАТОВ

- В свободное время занимаюсь спортом, хожу в спортзал, люблю танцевать и отдыхать на природе. Три раза в неделю у нас проходят занятия, на которых мы отрабатываем технику самообороны, поэтому постоять за себя и своих близких я могу, - рассказала Дарья.

В подарок девушке вручили букет и видеорегистратор от автодилера «LADA-Автовек»

«Мисс Галамарт» стала аналитик из Сысерти Марина Юдина. В разговоре с нами она призналась, что очень любит свою работу, а в свободное время любит гулять с семьей и поддерживать форму в тренажерном зале. Кроме того, Марина является артисткой ансамбля народного танца «Малахит».

Марина Юдина успевает совмещать работу в Росгвардии и выступления с ансамблем народного танцаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Уже больше 7 лет я работаю в структуре Росгвардии. Я собираю и анализирую данные: раскрываемость преступлений, служебная деятельность, бухгалтерия, отдел кадров, счета и т.д. Изначально я была всего лишь секретарем, но потом получила высшее образование и пошла на повышение.

Фото: предоставлено партнерами

В качестве подарка Марина получила букет и многофункциональную кофеварку Leben от компании «Галамарт».