На конкурсе «Краса Росгвардии» за девушку проголосовали более 57 000 человек, это и принесло ей первое место. Фото: пресс-служба Росгвардии

Новость об увольнении главной красавицы Росгвардии Анны Храмцовой стала одной из самых обсуждаемых на просторах рунета за последние сутки. Прапорщик полиции отдала работе в органах правопорядка более 11 лет, надеялась продолжить семейную династию. Но вместо этого осталась без работы за три недели до Нового года.

Возможно, Храмцова будет добиваться восстановления по службе через суд. Фото: пресс-служба Росгвардии

По словам самой Храмцовой, поводом для служебной проверки стало видео, которое было опубликовано в сториз ее Instagram. Запись была доступна для просмотра лишь 24 часа, но кто-то из коллег сохранил его и показал начальству. Но Анна уверена, безобидный ролик стал лишь поводом для изгнания из войск.

- Я хотела поднять боевой дух коллектива, злого умысла не было. В ближайшее время я решу, что делать дальше. Но этого я просто так не оставлю, - рассказала «Комсомолке» обладательница титула «Краса Росгвардии».

Храмцова дважды выигрывала первенство УрФО по фитнес-бикини. Фото: пресс-служба Росгвардии

В ведомстве весьма коротко решили прокомментировать ситуацию.

- Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника, - сообщили в департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

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