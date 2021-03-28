«Не хватило опыта»: бывшая Краса Росгвардии осталась в шаге от титула по фитнес-бикини

Как и ожидалось, Анна без проблем вошла в топ-15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел Кубок Свердловской области по бодибилдингу, лучшие атлеты Среднего Урала выявляли лучших на площадке ДК «Железнодорожников». Сотни участников были поделены на такие категории как бодибилдинг, бодифитнес, пляжный бодибилдинг, атлетический бодибилдинг, фитнес-модель и фитнес-бикини. В последней приняла участие и обладательница титула "Краса Росгвардии"-2019 Анна Храмцова.

Храмцова подошла к соревнованиям в хорошей форме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас имя девушки на слуху после скандала – главную красавицу ведомства уволили из рядов войск. Всему виной видео с закрытого объекта, которое девушка выложила в Instagram.

Даже издалека видно, как Краса Росгвардии высушилась для выступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

На кадрах видно, как один из кабинетов обрабатывается дезинфицирующим веществом. Таким образом, фитоняшка нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях.

Позади у Храмцовой непростой путь - после увольнения Анна развелась с мужем. О причинах красавица предпочитает не говорить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь Анна судится с бывшим начальством. Она требует миллион рублей компенсации и восстановления по службе. Для нее это уже третье соревнование, ранее Храмцова становилась чемпионкой области и УрФО.

Гримерка участников буквально наполнена запахом автозагара Фото: Алексей БУЛАТОВ

К выступлению Анна подошла в хорошей форме, ее вес - 57 килограммов. Но ее ждала нешуточная конкуренция, так как категория, фитнес-бикини до 164 сантиметров, оказалась самой массовой из всех существующих.

Участие в подобных турнирах - удовольствие не из дешевых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ожидании выступления участницы устаивают фотосессии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участницам предстояло отобраться в топ-15, а затем уже бороться за призовые места.

Атлеты специально выполняют упражнения, чтобы мышцы наполнились кровью перед выходом на сцену Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Подготовка участников проходит за свой счёт, один только костюм - 20 тысяч рублей, - рассказала «КП» Храмцова перед выступлением. - Я долго сушилась, чтобы подойти к соревнованиям в лучшем виде.

Анна Храмцова во время выступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В своей категории Храмоцова оказалась самой высокой - ее рост 164,5 сантиметра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и ожидалось, Храмцова без проблем вошла в топ-15. Впереди девушек ждал конкурс дефиле. В финальную пятерку Анне попасть не удалось, она заняла 9 место.

- Я разочарована. Считаю, что мне не хватило опыта. Я не до конца подсушилась. Очень обидно, надеялась быть в тройке, - рассказала Храмцова.

11 апреля она попытается взять реванш на чемпионате по бодибилдингу УрФО.

Фоторепортаж с Открытого кубка Свердловской области по бодибилдингу смотрите здесь:

КСТАТИ

Судебное разбирательство Храмцовой еще не окончено. Следующее заседание пройдет 30 марта. В прошлый раз суд перенесли, так как фитоняшка почувствовала себя плохо и попросила вызвать скорую помощь.

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