Блондинка требует восстановления по службе и миллион рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Главная красавица Росгвардии Анна Храмцова сохраняет надежду на восстановление по службе и компенсацию в миллион рублей. Правда пока девушка с пышным бюстом и упругими ягодицами сама усложняет ситуацию: накануне прапорщик не явилась на заседание суда. Официальная причина – заболела.

Фитоняшка была уволена из-за публикации в своем Instagram видео с закрытого объекта. На кадрах видно, как один из кабинетов обрабатывается дезинфицирующим веществом. Таким образом, фитоняшка нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях.

Фото: Росгвардия

Многие из ее бывших сослуживцев находят сложившуюся ситуацию абсурдной, но Храмцова не намерена отступать, и хочет бороться до конца.

- Обратилась в суд, потому что у каждого своя правда, а суд установит истину! По поводу наказания: оно не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказала «КП»-Екатеринбург Анна Храмцова.

После увольнения Анна Храмцова рассталась с мужем, в браке с которым родила дочь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующее заседание по делу красавицы пройдет 26 февраля.

- Анна Храмцова просит восстановить ее в должности. Кроме этого требует 1 миллион рублей компенсации морального вреда, 108 тысяч возмещения зарплаты за дни вынужденных отгулов в размере, и расходы на юридическую помощь - 35 тысяч, - сообщили «КП» в пресс-службе Ленинского районного суда.

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