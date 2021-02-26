Главная красавица Росгвардии, 34-летняя Анна Храмцова, сегодня выступала в суде. Ранее она победила на конкурсе красоты среди сотрудниц ведомства, но даже титул не спас ее от увольнения, когда руководство увидело на ее странице в Instagram видео записанное на режимном объекте. В ведомстве это посчитали недопустимым.В итоге она решила обратиться в суд. Первое заседание в Ленинском районном суде Екатеринбурга Анна Храмцова не смогла посетить, поэтому слушание перенесли на 26 февраля. Но и сегодня оно не заладилось. Посреди заседания Анна попросила вызвать ей скорую помощь.Анна заявила, что ей стало плохо после того, как судья попросила ее вспомнить об обстоятельствах того дня, когда она сделала запретное видео. Красавица на это попросила, чтобы вместо нее отвечал адвокат.- Представителя истца не было в тот момент рядом с вами, поэтому истцу необходимо ответить на этот вопрос самостоятельно, - отрезала судья.- Ваша честь, разве вы не видите? Моя подзащитная едва стоит на ногах, - вмешался в спор представитель Анны Храмцовой.Позже Анна призналась «Комсомолке», что ее состояние ухудшилось из-за сильных переживаний, вызванных судом.Вскоре прибывшие медики госпитализировали Анну. Сам процесс после этого возобновился. На нем судья рассказала о состоянииПосле того, как процесс возобновился, судья рассказала о состоянии «Красы Росгвардии», которое констатировали врачи.- Температура тела 36,3. Давление 150 на 100, электрокардиограмма хорошая. Сердечных нарушений не зафиксировано, - объявила судья. - Истец пожаловалась на то, что она перенервничала. Ей дали препарат для снижения давления. Ей предложили проследовать в больницу. Первоначально она отказалась, но потом согласилась. С учетом этого, заседание продолжается без истца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Она опубликовала запретное видео»: главную красавицу Росгвардии выгнали со службыПрапорщик Анна Храмцова проработала в силовых структурах более 11 лет (Подробнее)