Краса Росгвардии рассказала как ее травили после победы в конкурсе

Анна Храмцова на заседании суда. Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Ленинском районном суде сегодня рассматривали иск главной красавицы Росгвардии Анны Храмцовой. В декабре ее уволили за видео в Instagram, снятое на режимном объекте. Анна добивается восстановления на службе. Между тем сегодня она призналась, что после победы в конкурсе «Краса Росгвардии» служба для нее не стала проще. Наоборот, со стороны коллег вдруг началась откровенная травля.

- После участия в конкурсе «Краса Росгвардии» я стала ощущать себя «белой вороной». Какие-то частушки появились, в которых мат присутствовал. Было неприятно. Я старалась не поддаваться, - рассказала Анна Храмцова «КП-Екатеринбург». - У этих людей брызжет злость за неисполненные мечты или желания, а может они так лень свою оправдывают. Но когда человеку объявляют бойкот и вот эти частушки запускают, ты в таком состоянии находишься... растет броня к этому ко всему. Стараешься не замечать. Но не получается.

Добавим, что на заседании суда Анну Храмцову сегодня попросили рассказать, как снималось то видео, из-за которого ее уволили. Но у нее вдруг подскочило давление, из-за чего Анне вызвали скорую помощь. Заседание было продолжено без нее.

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