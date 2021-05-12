Недавно Анна Храмцова развелась с мужем Фото: Алексей БУЛАТОВ

История уволенной Красы Росгвардии Анны Храмцовой получила свое продолжение. Несмотря на то, что Ленинский суд Екатеринбурга отказался восстанавливать бывшего прапорщика в должности, фитоняшка решила идти до конца и подала апелляцию.

Об этом «Комсомолке» рассказала сама Храмцова, которая сейчас вместе с дочкой отдыхает в Крыму. Вероятно, пышногрудая красотка решила ненадолго сбежать от городской суеты и судебных разбирательств.

- Наказание не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказывала «КП» Анна Храмцова. – Я знаю, что у меня на службе не осталось коллег, только – враги. Но я не заслужила такого отношения к себе.

Анна Храмцова регулярно принимает участие в конкурсах по фитнес-бикини Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгое время начальство закрывало глаза на поведение прапорщика, но терпение лопнуло после публикации видео с режимного объекта. На кадрах видно, как один из сослуживцев Храмцовой обрабатывает кабинет санитайзером.

- Я выложила 6-секундный ролик в Instagram, - рассказывала в суде экс-прапорщик. - Сотрудник создавал вид что обрабатывает помещение, без перчаток и маски. Халатность, которая подвергала опасности меня и других. Там был обычный кабинет. Через 10 минут я его удалила, но кто-то донёс на меня. Но уже на следующий день от меня потребовали объяснительную. Она была в виде 12 вопросов. Потом я ушла на больничный по уходу за ребенком. 7 января меня вызвали на службу по СМС, сказали быть без формы и оружия. Начальник сказал, что я не заступлю на смену. Майор Памятных забрал мое удостоверение, карточку и жетон и сопроводил в отдел кадров, где мне зачитали документы, о том, что я уволена. За видео от 27 октября, по итогам служебной проверки. Сказали «Подписывай и уходи».

Как выяснилось, руководство и до этого высказывало претензии к Храмцовой. В частности за «интервью» «Комсомолке». И уволили ее за систематическое нарушение устава.

- Храмцова покидала место Службы самовольно, не посещала занятия. Также постоянно раздавала несогласованные с пресс-службой интервью, - объяснял бывший начальник Храмцовой, Владимир Полипишин.

Храмцова отдала службе в органах правопорядка больше 10 лет. Фото: пресс-служба Росгвардии

Суд первой инстанции посчитал, что трудовые права Храмцовой не были нарушены. К такому же выводу пришел и помощник прокурора. 7 мая Анна подала апелляцию, но дата первого слушанья еще не назначена. Она по-прежнему требует миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и восстановления по службе.

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