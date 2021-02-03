Блондинка готова отдать все деньги на благотворительность, если ее вернут на службу. Фото: СОЦСЕТИ

Уволенная со службы «Краса Росгвардии» прапорщик Анна Храмцова сделала сенсационное признание – в случае победы в суде над бывшим начальством, она перечислит миллион рублей в благотворительный фонд Елизаветы Глинки. Знойзную блондинку и победительницу двух первенств УрФО по фитнес-бикини выгнали со службы из-за публикации видео с режимного объекта. Сама Храмцова уверяет, что лишь хотела «поднять боевой дух» товарищей.

- Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительнои практике зачастую оценивается в один миллион рублей , так что ожидать от системы щедрости не приходится. Но, если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности и перечислить часть компенсации в пользу одной, небезызвестнои , надеюсь и вам, организации с безупречной репутацией благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктора Лиза». Призываю и всех вас не оставаться в стороне от чужой беды: и с миру по нитке делаются большие, добрые дела! – написала Храмцова в своих соцсетях.

Анна Храмцова работала во вневедомственной охране. Фото: Росгвардия

Примечательно, что первое заседание по делу Храмцова сама же и пропустила. Официальная причина – болезнь. В Ленинском суде на первый раз простили заявительницу и перенесли слушанье на 26 февраля.

Тяжелая жизненная ситуация пришлась на период развода с мужем, в браке с которым Анна родила дочь. При этом с бывшими коллегами общение поддерживать не собирается.

- Обратилась в суд, потому что у каждого своя правда, а суд установит истину! По поводу наказания: оно не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказала «КП»-Екатеринбург Анна Храмцова.

Недавно Храмцова развелась с мужем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении Росгвардии по Свердловской области воздерживаются от комментариев по поводу иска бывшей сотрудницы. А по поводу ее увольнения лишь кратко пояснили: «Требования для всех едины».