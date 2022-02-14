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Общество14 февраля 2022 8:40

В екатеринбургском цирке эквилибрист сделал предложение накануне Дня всех влюбленных

Роман Сонин и Анастасия Абдыбаева выступают в сложном номере, от котрого у зрителя замирает сердце
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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1 700 зрителей поддержали пару бурными овациями. Фото: екатеринбургский цирк

1 700 зрителей поддержали пару бурными овациями. Фото: екатеринбургский цирк

В екатеринбургском цирке День всех влюбленных начался чуть раньше, чем обычно. Во время воскресного выступления эквилибрист Роман Сонин сделал возлюбленной Анастасии Абдыбаевой трогательное предложение руки и сердца прямо на манеже. Красавица сказала «Да!», а зал поддержал пару бурными овациями.

Свидетелями романтической истории стали 1 700 человек, пришедшие на программу «Счастливый билет»

- Рома и Настя - партнеры номера под руководством Андрея Воложанина «Переходная лестница». Выступление эквилибристов заставляет замереть сердце каждого зрителя. Это один из самых сложных номеров программы. В нем особенно важно абсолютное доверие, - рассказывают в цирке.

Напомним, что в 2019 году студент сделал предложение девушке на второй день знакомства после событий в сквере у Драмтеатра. Также «очкарик» Влад Рябухин делал предложение своей беременной девушке на концерте Басты.

Прошлой осенью юный екатеринбуржец делал предложение во время выступления Инстасамки.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ