1 700 зрителей поддержали пару бурными овациями. Фото: екатеринбургский цирк

В екатеринбургском цирке День всех влюбленных начался чуть раньше, чем обычно. Во время воскресного выступления эквилибрист Роман Сонин сделал возлюбленной Анастасии Абдыбаевой трогательное предложение руки и сердца прямо на манеже. Красавица сказала «Да!», а зал поддержал пару бурными овациями.

Свидетелями романтической истории стали 1 700 человек, пришедшие на программу «Счастливый билет»

- Рома и Настя - партнеры номера под руководством Андрея Воложанина «Переходная лестница». Выступление эквилибристов заставляет замереть сердце каждого зрителя. Это один из самых сложных номеров программы. В нем особенно важно абсолютное доверие, - рассказывают в цирке.

Напомним, что в 2019 году студент сделал предложение девушке на второй день знакомства после событий в сквере у Драмтеатра. Также «очкарик» Влад Рябухин делал предложение своей беременной девушке на концерте Басты.

Прошлой осенью юный екатеринбуржец делал предложение во время выступления Инстасамки.