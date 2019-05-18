"Очкарик" из Екатеринбурга, давший отпор мажору-южанину, сделал предложение на концерте Басты
Вот уж неожиданный поворот ждал жителей Екатеринбурга на концерте популярного исполнителя Басты. Буквально через сорок минут после начала концерта, музыкант объявил, что замечательный парень из Екатеринбурга,которому в последнее время не очень везло выиграл в конкурсе...
Фото сделано после концерта. Фото: Владислав Рябухин
На удивление всех, этим парнем оказался 24-летний Владислав Рябухин, больше известный в Екатеринбурге, как "очкарик". Тот самый щуплый парень в очках, который еще в июле 2017 года дал отпор 100-килограммовому мажору-южанину. После меткого удара Рябухина у Саргиса Арутюняна начался приступ эпилепсии, а позже врачи сделали ему трепанацию черепа... Впрочем, сейчас речь совсем не об этом.
Влад сделал любимой сюрприз. Фото: vk.com
Влад вышел на сцену арены КРК "Уралец" вместе с букетом белых роз. Зрители его узнали и начали аплодировать. Тем временем парень позвал на сцену любимую, встал на одно колено и спросил:
- Ты выйдешь за меня?
Уральский "очкарик" сделал предложение на концерте Басты.Олег Галимов
- Да, - смущенно ответила будущая невеста.
Баста тут же подарил девушке белый букет из роз и изобразил свадебный вальс.
Со своей девушкой Валерией Сомовой Владислав встречается уже два года. Она поддерживала парня на всех судах, которые по иронии судьбы ему пришлось пережить. Это и суды с Саргисом Арутюняном. И суды, когда ГУФСИН обвинили его в прогулах общественных работ. Тогда служители Фемиды решали отправлять Влада в колонию или дать ему шанс исправиться.
- Сделать предложение Лере я решил два месяца назад, - рассказывает Владислав "КП"-Екатеринбург. - Мы с ней уже два года вместе и ждем ребенка. Сейчас Валерия невеста. А я самый счастливый человек на свете. И кстати, заслуга "Комсомолки" в этом тоже есть. Спасибо вам!
Валерия поддерживала Влада на всех судах. Фото: vk.com
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