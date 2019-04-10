Суд решил отправить уральского «очкарика», прославившегося после драки с мажором, в колонию

Березовский городской суд в полном объеме удовлетворил ходатайство ГУФСИН об ужесточении наказания для Владислава Рябухина, который больше известен на Урале как «очкарик».

Свою славу парень обрел после того, как стал фигурантом дела об избиении мажора-южанина Саргиса Арутюняна летом 2017 году. Тощему на первый взгляд «очкарику» хватило одного удара, чтобы отправить стокилограммового парня в нокдаун. Арутюнян получил перелом черепа от падения на бордюр и несколько месяцев провел в больнице, а после написал заявление на Влада.

После драки с Владом Арутюнян заявил, что больше не пригоден к службе в МВД, где мечтал работать

Осенью прошлого года Рябухина признали виновным и назначили выплатить пострадавшему 410 тысяч рублей компенсации, а также 300 часов обязательных работ.

Именно из-за второго наказания у Влада начались новые проблемы. Еще в декабре он допустил три прогула и инспектор ГУФСИН принял решение о направлении документов в суд, чтобы «очкарика» отправили в колонию-поселение. В ходе первого заседания Рябухину дали отсрочку в месяц на исправление, при этом у него не должно было быть новых прогулов.

Позже пресс-служба свердловского ГУФСИН сообщила о массовых пропусках Валадом обязательных работ, а сам парень объяснял это нехваткой времени из-за основной работы («очкарик» работает в составе строительной бригады, а также в такси – прим.ред.).

- В Европе или США суд учитывает непростую ситуацию подсудимого, но нашу систему это точно не касается, - подытожил Рябухин в разговоре с корреспондентом «КП».

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Суд назначил Владу 22 дня в местах лишения свободы, но пока приговор не вступил в законную силу. Кроме того, Рябухин и его адвокат Алексей Зорин уже заявили о намерении оспорить решение в Свердловском областном суде.