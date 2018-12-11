2018-12-12T09:19:23+03:00
Общество

«Деньги платить не собираюсь»: екатеринбургский «очкарик» готовится к новому суду и расчищает улицы от снега

Осенью Влада Рябухина признали виновным в избиении армянина-мажора
Олег Галимов
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Владу предстоит отработать 300 часов и выплатить 400 тысяч пострадавшей сторонеВладу предстоит отработать 300 часов и выплатить 400 тысяч пострадавшей сторонеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый на весь Екатеринбург Влад Рябухин, или же просто «очкарик», приступил к выполнению назначенных ему судом обязательных работ. В качестве наказания парню выбрали очистку от снега улиц Березовского, где он сейчас и проживает.

Теперь каждый будний день Влад трудится с 8 до 10 утра, но даже в таком графике видит только позитив.

Каждый будний день Влад два часа убирает снег. Фото: предоставлено Владом Рябухиным

Каждый будний день Влад два часа убирает снег. Фото: предоставлено Владом Рябухиным

- Начал на прошлой неделе, сегодня был шестой рабочий день, - рассказывает Рябухин. – Я уже отработал 12 часов, осталось еще 288. Стал меньше спать, но это полезный труд и я приношу пользу обществу.

Несмотря на отказ областного суда в апелляции по делу против Саргиса Арутюняна «очкарик» планирует идти до конца, и уже в январе будет подавать кассационную жалобу. Если высшая инстанция ее отклонит, то Рябухин обратится в Верховный суд РФ.

Помимо обязательных работ Владу назначили выплатить пострадавшей стороне 400 тысяч рублей в счет оплаты лечения юного армянина. Но переводить деньги «очкарик», мягко говоря, не спешит.

Саргис Арутюнян остался доволен приговором суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саргис Арутюнян остался доволен приговором судаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Если я начну платить им деньги, то это будет означать, что они выиграли и добились, чего хотели, - поясняет свою позицию Влад. – Искренне надеюсь, что через год или два суд встанет на мою сторону

Напомним, что конфликт Рябухина и Саргиса Арутюняна произошел летом 2017 года. Небольшая не первый взгляд потасовка окончилась для последнего трепанацией черепа и долгим курсом лечения. В суде Владислав пытался доказать, что всего лишь оборонялся. Прокуратура и вовсе требовала назначить Владу два года лишения свободы.

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