Свердловский суд не стал менять приговор «очкарику», который ударил мажора
Во вторник, 6 ноября, Свердловский областной суд вынес окончательное решение в громком процессе «очкарика» из Екатеринбурга Влада Рябухина и его оппонента – мажора Саргиса Арутюняна. 22-летнего обвинили в причинении тяжелой черепно-мозговой травмы 19-летнему второму участнику потасовки.
Апелляционная инстанция оставила утвержденный ранее приговор районного суда без изменений: Рябухин должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей и еще 200 тысяч в виде штрафа, а также отработать 300 часов обязательных работ.
Влад выступил с последним словомФото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура требовала переквалифицировать статью, по которой обвиняли Владислава, на более тяжелую: с «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Саргис Арутюнян также требовал ужесточить наказание «очкарику», отправив его за решетку. Однако в итоге решение суда менять не стали.
Арутюнян хорошо подготовился к заседаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
«Комсомолка» вела прямую трансляцию с заключительного заседания суда по громкому делу.
Саргис Арутюнян комментирует приговор.Участники судебного процесса делятся впечатлениямиОлег Галимов
Напомним, что конфликт между молодыми людьми произошел летом прошлого года. Рябухин вместе с другом приехал к одному из домов по улице Менделеева в Екатеринбурге для того, чтобы забрать из гостей девушку знакомого. Там на Влада напал нетрезвый молодой человек, после чего произошла потасовка, во время которой Арутюнян получил травму головы.
Влад Рябухин о заседании суда.Участник процесса поделился впечатлениямиОлег Галимов