Свердловский суд не стал менять приговор «очкарику», который ударил мажора

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-06T11:38:52+03:00

Судья не стал менять решение своих коллег Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во вторник, 6 ноября, Свердловский областной суд вынес окончательное решение в громком процессе «очкарика» из Екатеринбурга Влада Рябухина и его оппонента – мажора Саргиса Арутюняна. 22-летнего обвинили в причинении тяжелой черепно-мозговой травмы 19-летнему второму участнику потасовки.

Апелляционная инстанция оставила утвержденный ранее приговор районного суда без изменений: Рябухин должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей и еще 200 тысяч в виде штрафа, а также отработать 300 часов обязательных работ.

Влад выступил с последним словомФото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура требовала переквалифицировать статью, по которой обвиняли Владислава, на более тяжелую: с «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Саргис Арутюнян также требовал ужесточить наказание «очкарику», отправив его за решетку. Однако в итоге решение суда менять не стали.

Арутюнян хорошо подготовился к заседаниюФото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» вела прямую трансляцию с заключительного заседания суда по громкому делу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676527" frameborder="0"></iframe> Саргис Арутюнян комментирует приговор.Участники судебного процесса делятся впечатлениямиОлег Галимов

Напомним, что конфликт между молодыми людьми произошел летом прошлого года. Рябухин вместе с другом приехал к одному из домов по улице Менделеева в Екатеринбурге для того, чтобы забрать из гостей девушку знакомого. Там на Влада напал нетрезвый молодой человек, после чего произошла потасовка, во время которой Арутюнян получил травму головы.