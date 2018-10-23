Свердловский областной суд ставит точку в деле екатеринбургского «очкарика»: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-23T10:30:21+03:00

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С чего все началось

В эти минуты Свердловский областной суд решает судьбу молодого екатеринбуржца Владислава Рябухина, которого обвиняют в избиении армянина Саргиса Арутюняна. Дело было в июле 2017 года, когда «очкарик» приехал с другом забирать подвыпившую знакомую из гостей, тогда то он и наткнулся на компанию южных парней.

В день драки мажор был в компании несовершеннолетних. Фото: соцсети

Драка с щуплым на первый взгляд Рябухиным обернулась для мажора приступом эпилепсии и трепанацией черепа. Одного удара в висок было достаточно, чтобы отправить Саргиса в нокаут.

- Если ты знаешь, что болен, зачем вообще ввязываться в драку? - хмурится Рябухин. - У меня есть друг-эпилептик, и я знаю, что делать в таких случаях. Пока его друзья хлопали глазами, я повернул его на левый бок и сунул ему в зубы зажигалку, чтобы он не откусил себе язык. Вызвали «скорую». Кстати, она так и не приехала! Потом мы забрали девчонок и уехали.

В детстве Влад занимался боксом, но лишь на любительском уровне

После операции Саргис подал в суд и потребовал вернуть ему потраченные на лечение деньги. Сначала на «очкарика» завели уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений», но позже суд переквалифицировал действия «очкарика» в «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности».

Прокуратура не согласна с таким решением и уверена, что действия Влада нельзя расценивать как самооборону.

Районный суд признал Рябухина виновным и назначил ему 300 часов исправительных работ, а также обязал выплатить пострадавшему 360 тысяч рублей морального ущерба. Такой приговор не удовлетворил ни Арутюняна, ни «очкарика», ни прокуратуру. Именно поэтому сегодня дело рассматривает высшая инстанция.

Заседание областного суда

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