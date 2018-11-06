«Очкарик» из Екатеринбурга, давший отпор мажору, выступает с последним словом в суде: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-06T11:39:54+03:00

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Сегодня областной суд Свердловской области продолжит рассматривать дело Владислава Рябухина, который в последнее время больше известен общественности как «очкарик». По всей видимости, уже через несколько минут в этом громком процессе будет поставлена точка.

Влада обвиняют в избиении южанина Саргиса Арутюняна.

Предыстория

Все произошло вечером 2 июля 2017 года, когда Влад вместе с другом поехал забирать знакомую из гостей. Подъехав к нужному дому молодые люди столкнулись с подвыпившей компанией несовершеннолетних, среди которых был и Арутюнян.

Изначально Рябухин не участвовал в разборках, в отличие от своего друга. Когда уже казалось, что конфликт исчерпан, Саргис ударил Влада в висок, но сразу же получил ответный хук в голову.

В тот вечер Саргис был в компании несовершеннолетних друзей. Фото: соцсети

От удара Арутюнян повалился на землю и ударился головой о бордюр. От этого у него начался приступ эпилепсии, но даже в этой ситуации Рябухин решил помочь обидчику и вызвал скорую.

- Если ты знаешь, что болен, зачем вообще ввязываться в драку? – рассказывал на одном из заседаний суда Рябухин. - У меня есть друг-эпилептик, и я знаю, что делать в таких случаях. Пока его друзья хлопали глазами, я повернул его на левый бок и сунул ему в зубы зажигалку, чтобы он не откусил себе язык. Вызвали «скорую». Кстати, она так и не приехала! Потом мы забрали девчонок и уехали.

Спустя почти полгода Саргис написал на Влада заявление в полицию. Как выяснилось, Арутюнян долгое время провел в больнице и прошел курс лечения.

У Арутюняна остался шрам после операцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала на «очкарика» завели уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений», но позже суд переквалифицировал действия «очкарика» в «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности».

Прокуратура не согласна с таким решением и уверена, что действия Влада нельзя расценивать как самооборону.

Районный суд признал Рябухина виновным и назначил ему 300 часов исправительных работ, а также обязал выплатить пострадавшему 360 тысяч рублей морального ущерба. Такой приговор не удовлетворил ни Арутюняна, ни «очкарика», ни прокуратуру. Именно поэтому сегодня дело рассматривает высшая инстанция.

Изначально Рябухину грозил реальный срок. Фото: соцсети

По словам самого Рябухина, для него принципиально важно добиться снятия уголовной судимости, так как является гражданином Таджикистана.

- С судимостью я еще 8 лет не смогу претендовать на получение российского паспорта, - рассказал «КП-Екатеринбург» Влад. – На территории РФ я нахожусь нелегально, и если меня выгонят, то там у меня жизни нет. Мне проще тут срок в колонии отсидеть, чем там 8 лет мотаться.

Сегодня заседание областного суда начнется с прений сторон.