В Екатеринбурге разыскивают родственников офицера, братскую могилу с которым в Карелии искали 50 лет

Долгие десятилетия точное место захоронения солдат было неизвестно. Фото: предоставлено Ириной Богачевой

Поисковой отряд из Самары обратился за помощью к жителям Екатеринбурга — они пытаются найти родственников офицера, погибшего в 1944 году в Карелии. Его зовут Василий Васильевич Пьянков. Он родился в Сысерти в 1906 году. Потом переехал в Свердловск, где закончил военно-пехотное училище.

- До войны он проживал в Свердловске на улице Красноармейской в доме №29, рассказывают в поисковом отряде им. Анатолия Пронина. - У него была мать Пьянкова Евгения Александровна, жена Косачева Ирина Васильевна и дочка Ирина.

Василий Пьянков во время войны дослужился до звания лейтенанта. Служил в 3-м батальоне 304 гвардейского стрелкового полка 100 гвардейской стрелковой дивизии. Он выполнял функцию переводчика. И, как оказалось, братскую могилу, в которой он был упокоен, поисковики пытались найти больше 50 лет. По просьбе «Комсомольской правды» в поисковом отряде рассказали, как им это удалось.

Каска, найденная на месте боя. Фото: предоставлено Ириной Богачевой

150 СОВЕТСКИХ СОЛДАТ ПРОТИВ 700 ФИНСКИХ

Дата смерти екатеринбургского офицера Василия Пьянкова — 8 июля 1944 года — это на самом деле дата гибели большей части 3 батальона, в котором он служил. В ожесточенных боях с финнами тогда пали 68 солдат и 11 офицеров. В тот день они должны были выйти вражеской армии в тел, чтобы перерезать дорогу и ждать подхода основных сил полка. Но из-за финского заслона комбат решил изменить маршрут и выйти на дорогу на семь километров дальше, чем планировалось. Другая проблема — внезапно разрядились рации, которые были у батальона с собой. Из-за этого они не узнали, что полк, который должен был прийти к ним на помощь, попал в финскую засаду, потерял командира и не сможет подойти в ближайшие три дня.

Тем временем финские солдаты, обнаружив батальон прошедший к ним в глубокий тыл, сразу стали стягивать к нему свои силы. Против 150 советских солдат выступило 10 финских подразделений — свыше 700 человек. Завязался тяжелый многочасовой бой. Поняв, что сдаваться советские солдаты не намерены, финские подразделения стали обстреливать их позиции из немецких противотанковых гранатометов «Панцерфаус».

- Командир батальона Исаак Рагинский был дважды ранен, но продолжал отдавать приказы, - рассказывает Ирина Богачева, руководитель самарского поискового отряда. - Он успел отдать приказ на прорыв остаткам батальона, но был убит финским снайпером.

Выходить из окружения советские солдаты стали группами по 5-10 человек. К часу ночи бой закончился — погибли или была захвачены в плен последние бойцы, остававшиеся на позиции.

НИКТО НЕ МОГ ВСПОМНИТЬ МЕСТО БРАТСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

Через три дня советские войска дошли до места сражения. По воспоминаниям очевидцев, они обнаружили под открытым небом изуродованные тела павших товарищей. Раненых бойцов вражеские солдаты жестоко добивали. Вот как об этом сообщалось в выписке из протокола Чрезвычайной Государственной Комиссии:

«34 человека были добиты выстрелами, как одиночными, так и автоматными очередями, 1 человек убит раздроблением костей черепа тяжелым тупым орудием, 6 человек добиты выстрелами с одновременным раздроблением черепа тяжелым тупым орудием, 2 человека добиты ударами острого орудия по голове путем снесения части черепа и мозга. 8 трупов уже после смерти были подвергнуты издевательствам: разрез ножом брюшных покровов, размозжение черепа тупым тяжелым орудием, прострел грудной клетки и мозга пулями из автомата».

Павших бойцов и офицеров, включая жителя Свердловска Василия Пьянкова, советские солдаты похоронили на месте сражения в братской могиле. Но после войны исчезли упоминания о том, где же она находится в карельском лесу. Разыскивать ее поисковые отряды начали еще в 1970 годах. Проблема была в том, что в официальных документах сообщалось, будто батальон пал в районе озера Котоярви (находится в Лоухском районе Карелии, - Прим. Ред.), но, как выяснилось в ходе поисков, батальона в этой местности на самом деле никогда не было. Восстановить картину боев удалось лишь в современной истории, когда поисковикам удалось получить доступ в архивы Финляндии.

- Пять лет назад нам удалось найти в финских документах схему, на которой финны указали точку, где на самом деле в тыл врага вышел батальон Рагинского, - рассказывает Ирина Богачева. - Но это была только схема. Затем был долгий поиск и перевод финских военных дневников, благодаря которым, удалось приблизиться к поиску места боя и могилы. В итоге перед нами оказалось три высоты, на которых мог быть бой.

Теперь весь батальон перезахоронили в другом месте — в Суоярвском районе, в 40 километрах от поселка Лоймола. Фото: предоставлено Ириной Богачевой

НА ПОХОРОНАХ ОФИЦЕР БЫЛ УБИТ ОСКОЛКОМ И УПАЛ В МОГИЛУ

На протяжении трех лет поисковой отряд обследовал каждую высоту, пока в итоге не нашел место боя.

- Прямо под елками и в ячейках лежали каски, саперные лопатки, стреляные гильзы, части от гранат, автоматные диски, - вспоминает руководитель отряда. - Но все же мы еще не были уверены в том, что это место боя батальона Рагинского. Но мы нашли перочинный нож, на котором было вырезано имя и фамилия: «Клименков Михаил».

Оказалось, этот нож принадлежал одному из солдат, которому удалось вырваться из окружения. Поисковики нашли его в Самаре. Ему 96 лет.

- Нож мы передали Михаилу Павловичу, он его сразу признал, - добавляет Ирина Богачева.

Вскоре, проверив место боя щупом, поисковики обнаружили братскую могилу и нашли в ней останки солдат. Гвардейские значки с них были сорваны, а черепа разбиты. Единственный у кого сохранился значок, был младший лейтенант Александр Кругляков, который руководил организацией братского захоронения. Во время похорон финны начали обстреливать лес из минометов и один из осколков смертельно ранил Круглякова — он упал прямо в могилу. В ней его и похоронили.

Теперь весь батальон перезахоронили в другом месте — в Суоярвском районе, в 40 километрах от поселка Лоймола республики Карелия. Родственников погибшего офицера из Екатеринбурга поисковики ищут, чтобы разместить на братской могиле его фотографию, как и фотографии других павших советских солдат.

- В следующем году будем делать на месте захоронения мемориал со снимками. Уже нашли 31 фото, - объясняют в поисковом отряде им. Анатолия Пронина.

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