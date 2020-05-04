Как уральская первоклассница собрала деньги на танк, чтобы отомстить немцам за дядю

В конце 1943 года советские войска начали освобождать оккупированный немцами украинский город Казатин. Нацисты укрепили огнем все подступы к городу, однако смекалки советских солдат они недооценили. Вместо того чтобы ехать по дороге и угодить в западню, наши танкисты… колонной ворвались в город, двигаясь по железнодорожным путям. В атаку они ринулись ночью и с выключенными фарами. К тому моменту, когда немцы очухались, по улицам уже свободно разъезжала советская бронетехника, громя укрепления врага. А на корпусе одного из танков белела размашистая надпись «Школьник Свердловска». Это был личный «привет» для Гитлера и всей нацистской армии от уральской первоклассницы Мары Колевой. Девочка сама собирала деньги на его постройку, чтобы отомстить за родного дядю…

На войну танк провожали всем городом. Фото: Архив школы №67 Екатеринбурга

ДЯДЯ УШЕЛ НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Мара родилась на Украине в городе Николаев. Ее мать была выпускницей Одесского экономического института, а отец болгарским политическим эмигрантом. Он бежал из Болгарии после Сентябрьского восстания 1923 года. Сначала в Югославию, затем в Одесскую область.

- Папа трудился на партийной работе. Там же познакомился с мамой, - писала Мара Колева на тетрадных листках, которые сегодня хранятся в музее школы №67 Екатеринбурга. – К началу войны мы с мамой и ее родителями жили в Николаеве, а отец к этому времени был послан Коминтерном (международная организация, объединявшая коммунистический партии разных стран до 1943 года, - Ред.) в Болгарию на подпольную работу.

В отсутствие отца рядом с Марой всегда был дядя – мамин брат. Он был одним из первых «стахановцев» на местном судостроительном заводе. Когда началась война, он ушел добровольцем на фронт, служить командиром бронетанковой мастерской.

- Помню, что спустя несколько дней после того, как было произнесено летним солнечным утром страшное слово «война», мы пошли на митинг к заводу прощаться с дядей, - вспоминала Мара Колева. - Мама тогда не разрешила взять ничего из сладостей, которые были у нас – все было дяде.

Город Николаев был оккупирован через месяц после начала войны. Маре вместе с мамой, дедушкой и бабушкой удалось вырваться из города на последнем эшелоне, уходившем в Свердловск. Дорога до столицы Урала заняла около месяца. Причем, по воспоминаниям Мары, рядом с поездом разрывались снаряды – его бомбили.

Танк назвали "Школьник Свердловска". Мара стоит на танке. Фото: Фото: Архив школы №67 Екатеринбурга

«ДОМА ГОВОРИЛИ ТОЛЬКО О ПОКУПКЕ ТАНКА»

В Свердловске дедушка Мары Колевой устроился на работу в строительный трест. А ее мама грузчиком на хлебокомбинат, который и по сей день работает в самом центре Екатеринбурга. Они жили в бараках в лесу за городом. От отца из Болгарии вестей не было. Но вот от дяди письмо пришло. Он смог найти, куда именно эвакуировали его родных из Николаева. Письмо от него доставили в апреле 1942-го. А спустя два месяца пришло еще одно – командир части, в которой служил дядя Мары, сообщал, что тот погиб в бою при переправе через Дон. К тому времени и дедушки девочки не стало.

- Мы очень плакали. Мама была потрясена, пыталась отправиться на фронт, но военком ей ответил: «Выходит, вы пойдете на фронт, а больную мать и пятилетнюю дочку оставите на попечение государства?», - писала Мара Колева. – Мама стала сдавать кровь. Всю войну была донором, сдала 36 литров. Она постоянно думала, как бы еще помочь фронту.

Выцветшая от времени фотография. На ней танкист держит на руках маленькую Мару Колеву. Фото: Фото: Архив школы №67 Екатеринбурга

В тот момент на Урале усиленно выпускались танки. Рабочие трудились сверхурочно, чтобы сформировать сверх плана целый танковый корпус, который потом получил название Уральского добровольческого. Сборку каждого танка в военное время тоже нужно было оплачивать. И никто не мешал коллективу какого-нибудь предприятия взять, да и скинуться на целый танк, чтобы он потом отправился бить нацистов от имени конкретного коллектива. На хлебокомбинате, где работала мама Мары таким образом, например, удалось собрать деньги на танк, который потом отправился на фронт под именем «Боевая подруга». Идея запала в душу первокласснице Маре и она решила попробовать сделать то же самое в школе:

- Говорили в те дни у нас дома только о покупке танка. Тогда и я решила поговорить с ребятами одноклассниками.

"Школьник Свердловска"... От учителей и учащихся школы №67 Свердловска" - гласила надпись на танке. Фото: Фото: Архив школы №67 Екатеринбурга

ПОЛУЧИЛА ТЕЛЕГРАММУ ОТ СТАЛИНА

В Свердловске Мара училась в 67-й школе. Как и многие учебные заведения города, изначальное свое здание она отдала под эвакуированный госпиталь на 350 коек. А детям пришлось учится в другом помещении. Парты, стулья, шкафы и доски они переносили вручную.

- А там кроме нашей школы еще три уже учились, - рассказывает Ольга Черкасская, руководитель музея школы №67. - В классах по 50 детей. Усадить всех невозможно.

В одной школе училось три тысячи детей! А занятия проходили в три смены и заканчивались в десять часов вечера. Однажды в начале учебного года, когда только разрешились все вопросы с переездом, в дверь директора требовательно постучали. Когда он открыл, то увидел на пороге маленькую девочку, первоклассницу. Она твердым шагом зашла в кабинет и серьезно сказала: если хлебокомбинат может деньги на танк собрать, то чем мы хуже? Директор сначала опешил, но быстро сдался под напором первоклассницы.

- И вот, я ученица 1 класса 67-й свердловской школы стала инициатором покупки танка, - вспоминала Мара Колева. – Придя в класс, я рассказала об этой идее всем детям. Идея понравилась.

Учителя даже организовали общее собрание, на котором Мара еще раз уже перед всей школой четко и громко сказала, что надо всем вместе купить танк. После этого школьники начали потрошить свои копилки. У кого какая копейка была – все шло в ход. Подключались и родители детей, а их соседи. В ход шли: облигации, украшения, если у кого-то еще оставались…

Будучи уже взрослой Мара приезжала в Свердловск, чтобы навестить школу, в которой училась. Фото: Архив школы №67 Екатеринбурга

- Даже до одежды доходило, если у кого-то воротник из меха был, его снимали и отдавали на счет покупки танка, - рассказывает Аэлита Стенина, выпускника 67-й школы, знавшая Мару Колеву.

За хорошие дорогие часы, например, в ту пору в Госбанке могли дать 1200 рублей. Наличными их никто не выдавал, но можно было зачислить средства на счет строительства танка. Буквально через три дня после начала сбора на том счету накопилось 180 тысяч рублей. Для понимания, среднемесячная заработная плата рабочих промышленности (а Свердловск был именно промышленным городом, - Ред.) в годы войны составляла 339-442 рубля.

Собранных денег хватило на то, чтобы местный завод выпустил еще один танк, который назвали «Школьник Свердловска». Его привезли к зданию школы, чтобы устроить праздничный митинг перед отправкой машины на фронт. Девочку Мару Колеву поставили на броню, где она произнесла речь: «Клянусь любить Родину и учиться только на пятерки и не забывать тех, кто грудью встал на защиту Родины».

Став старше Мара Колева призналась, что речь для того митинга ей написала мама. К сожалению, воевал танк недолго.

- Танкисты уехали, мы стали ждать писем, - писала Мара Колева. - Вскоре школа получила телеграмму от товарища Сталина. Иосиф Виссарионович благодарил всех за проявленный патриотизм и лично Мару Колеву. Писем от танкистов не было, а вскоре мы узнали, что танк подорвался на мине и сгорел, подходя к передовой (при наступлении на город Казатин, - Ред.). Мы все были очень огорчены. В школе несколько дней был траур.

После того, как война закончилась Мара, с мамой вернулись на Украину. Повзрослев, Мара приезжала в Свердловск навестить свою школу.

- Она не чувствовала своего подвига и не говорила, что это было сложно, - вспоминает Аэлита Стенина. - Для нее это было обыденно. Этим занималась мама у себя на предприятии и Мара предложила это у себя в школе. Все произошло само собой…