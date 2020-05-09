Пять похоронок с одной войны: история братьев Логачевых с Урала, ушедших защищать Родину

Небольшой поселок Старопышминск находится в 20 километрах от Екатеринбурга. Здесь на улице Партизан до сих пор стоит небольшой деревянный дом, построенный еще в XIX веке. В годы Великой Отечественной войны из этого дома на фронт ушли пять родных братьев Логачевых: Иван, Василий, Александр, Константин и Федор. Мать провожала их одного за другим, а потом получала одну за другой похоронки...

БЫЛО ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ

У Прасковьи и Николая Логачевых до войны была большая семья. Восемь детей: пятеро статных сыновей и три красавицы-дочки. Первый мальчик родился еще в 1902 году, а самый младшенький Федор появился на свет в 1921-м.

- Старшие братья, Василий, Александр и Константин, вместе с отцом работали в Старопышминской артели - мыли золото на реке Пышме, - рассказывает Галина Махова, краевед и родственница Логачевых. - Заработки были непостоянные и небольшие. Поэтому в 30-е Василий пошел работать горняком на шахте. Его примеру последовали Иван и Федор. Александр трудился плотником на стройке, а Константин – на лесозаготовке.

Федор Логачев. Фото: архив семьи Логачевых

Как ни странно, но первым с войной столкнулся младший из братьев – Федор. В 1940-м он служил в армии и участвовал в войне с Финляндией, которая для него просто переросла в Великую Отечественную войну.

Следом за младшим сыном призвали 27-летнего Ивана. За ним пришел черед Василия и Константина. Василию в тот момент было 39 лет, Константину - 35. Единственной опорой матери остался 37-летний Александр.

- Саша жил тогда в Свердловске, работал в тылу на важной стройке. Потому на фронт его не брали, - говорит Галина Махова. - На войну он ушел только в 1944-м. Но к тому времени мать уже получила несколько похоронок…

НЕЧЕГО ЗА СМЕРТЬЮ СПЕШИТЬ

В июле 1941-го Иван отправил матери с отцом письмо с фронта. Написано оно было карандашом и сложено небольшим треугольником. Писал, что воюет на фронте. Больше писем от него не было… А мать верила и ждала. По словам родных, Прасковья до самой смерти надеялась, что он жив, просто находится в плену, или ранен и не может сообщить о себе.

Спустя год Логачевым пришло еще одно письмо. На этот раз из Москвы. Армия сообщала родителям, что их сын Василий ранен и лечится в госпитале в Москве. А вскоре после этого пришло еще одно сообщение: Василий Логачев скончался, похоронен на Востряковском кладбище. У него остались две дочери и сын.

- В похоронке было написано как-то двояко: «В бою за социалистическую Родину умер от туберкулеза легких», - говорит Зинаида Колпакова, внучка Василия Логачева.

Александр и Василий Логачевы. Фото: архив семьи Логачевых

Примерно в то же время пришла похоронка и на Константина. Он служил в автотранспортном батальоне Прибалтийского военного округа и погиб в августе 1942 года.

Что же касается Федора, то он служил пулеметчиком в 75-й отдельной стрелковой бригаде. Смелый и энергичный парень всегда был на передовой. Однажды он добровольно вызвался пойти с группой разведчиков за «языком» (военнослужащий вражеской армии, от которого можно получить полезную информацию, - Ред.), за что был представлен к награде «За отвагу».

«Ночью, находясь в группе обеспечения по захвату «языка» в р-не д. Плоская т.Логачев смело полз вперед, - сообщается в наградном листе. - Заметив сбоку немецкий пулемет, который вел огонь по разведчикам, открыл из автомата по нему огонь, подавил его. Но этого было мало, чтобы обеспечить успех операции. Невдалеке, слева немец вел огонь из дзота. Тогда т. Логачев вместе с красноармейцем Величко подполз к дзоту и забросал амбразуру гранатами. Пулемет замолчал. Задача была выполнена, «язык» взят»

Вот только новость о награждении сына запаздывала. Похоронка пришла раньше. Федор Логачев был убит 18 июля 1943 года под Смоленском.

«Возвращались мы с матерью, да с сестрой с покоса, а соседка к нам бежит со слезами: «На Федора вашего похоронка пришла», - вспоминала Александра, одна из трех дочерей Прасковьи и Николая. - Заспешили мы скорее домой. А мать не может бежать. Не идут ноги. Говорит: «Не бегите, зачем за смертью спешить? Может, это ошибка? Много в поселке однофамильцев». Но ошибки не было»

Иван и Константин Логачевы. Фото: архив семьи Логачевых

ОСТАЛАСЬ БЕЗ МУЖА И СЫНОВЕЙ

После третьей похоронки муж Прасковьи не выдержал горя. У него отказали ноги. И без того безутешной матери погибших солдат пришлось спрятать свои слезы и взять на себя заботы не только о заболевшем супруге, но и обо всем хозяйстве. Иначе было не выжить. Заготовкой сена, работой в огороде, всеми домашними делами занималась она сама. Дочери помогали, конечно, но и у них мужья у всех ушли на войну, а дети сидели голодными.

- Из леса они тащили ветки, чтобы дом можно было отапливать, сами дрова кололи, они ведь у нас двужильные были, - рассказывает Зинаида Колпакова. - Мама (дочь Василия Логачева, умершего от туберкулеза, - Ред.) рассказывала, что у них на всю семью были одни валенки в которых они с братом и сестрой по очереди в школу ходили. А ходили только потому, что там давали стакан чая и булочку в годы войны.

Прасковья Логачева до конца войны надеялась, что хотя бы два сына останутся живы - Иван, о котором давно с фронта не приходило ни хороших, ни плохих вестей и Александр.

- Александра призвали на фронт только в 1944-м, - говорит Галина Махова. - Очень скоро и на него пришла похоронка. А в начале 1945 года скончался муж. И осталась Прасковья Петровна одна.

НАДО БЫЛО ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

Война не пощадила сыновей Прасковьи Петровны. Но мужья ее дочерей вернулись с фронта живыми. К тому же вернулся ее внук, сын Василия. Логачевы продолжали жить в Старопышминске, пытаясь оправиться от потерь - пять сыновей за четыре года.

- Моя прабабушка Прасковья, когда я маленький был, жила с одной из дочерей на другой улице, далековато от нас, - вспоминает Василий Логачев. - А в июне 1963 года она умерла. Мне тогда восемь лет было.

В 2015 году на доме, в котором жили братья в Старопышминске, появилась памятная табличка. Фото: предоставлено Ириной Темляковой

Сейчас на доме, в котором жили пятеро братьев Логачевых установлена памятная табличка. Хотя теперь в нем живет совсем другая семья.

- Мы в нашей семье почитаем наших пятерых дедушек, - говорит Василий Логачев. - Я каждый год участвую в акции «Бессмертный полк». Специальный транспарант для этого сделал. На нем мой отец, мой дед и четверо двоюродных дедов. Надо было защищать Родину. Все и пошли защищать. Все жили тогда так в то время.

КСТАТИ

Очень часто в годы Великой Отечественной войны на фронт отправлялись все сыновья:

Шестеро братьев Куприяновых из Белоруссии, пятеро из которых погибли на войне. Они воевали в Польше, Варшаве. Участовали в освобождении Латвии. Один из них, Михаил, сумел организовать побег пленных советских солдат из немецкого гарнизона. Другой, Петр, повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру пулемета.

Семеро братьев Газдановых из осетинского села Дзуарикау. Они воевали в Запорожской области, в Новороссийске, в Латвии, под Киевом, защищали подступы к Москве, обороняли Севастополь. Все погибли.

Девять братьев Володичкиных ушли на войну из Самарской области. Шестеро погибли в боях. Трое вернулись с тяжелыми ранами, от которых впоследствии скончались.

Восемь сыновей Епистинии Степановой, погибших на войне. Их мать посмертно наградили в 1977 году орденом Отечественной войны I степени.

Случалось подобное и в семьях Союзников. Одна из самых громких историй - гибель пятерых американских братьев Салливан в 1942 году. Они служили на одном легком крейсере и погибли во время сражения за Гуадалканал. История братьев легла в основу знаменитой голливудской картины: «Спасти рядового Райана» (1998).