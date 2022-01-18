«Хана не кормили месяца два точно»: на Урале мужчина заморил голодом овчарку и лайку, после развода с женой

Местые жители нашли истощенное животное в сугробе. Фото: предоставила Карина Ляхович.

Жительница Краснотурьинска 38-летняя Дамира Александрова обвиняет бывшего мужа Максима в жестоком обращении с немецкой овчаркой по кличке Хан и лайкой Умкой. Два дня назад волонтеры нашли обездвиженного и худого пса Хана в сугробе. Как оказалось, Максим не кормил пса. Об этом инциденте сообщает паблик «Вконтакте» «Краснотурьинск LIVE».

- У нас было много животных. В том числе и три собаки – лайка, немецкая овчарка и далматинец. В декабре 2020 года мы разошлись. Сначала у меня не было своего дома, поэтому они жили у него. Когда я купила отдельный дом, то попросила вернуть мне хотя бы немецкую овчарку. Максим сказал, что не отдаст, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Дамира Александрова. - Собаки жили на улице. А потом соседка стала замечать, что Хана не видно во дворе, спросила у бывшего, а он ей ответил, мол, пес отравился, живет в доме.

Дамира и Максим были женаты 11 лет, а развелись в декабре 2020 года. Фото: соцсети Дамиры Александровой.

По словам Дамиры, она не раз пыталась забрать питомцев у экс-супруга. А на днях, подруга прислала ей пост, что волонтеры отыскали обездвиженного, истощенного пса в сугробе и ищут его хозяев.

- Я увидела и поняла, что это и есть мой Хан. Звоню бывшему, спрашиваю: что с псом случилось? Максим сказал, что пес умер. Я естественно собралась и пошла, забирать лайку Умку, чтобы хоть ее спасти. Максим вывел мне ее во двор, она была тоже в вялом состоянии, но на лапах могла ходить. Я забрала ее. Стала звонить волонтерам, чтобы узнать как там Хан, - продолжает хозяйка.

Хозяйка пса встретится с ним только после лечения. Фото: предоставила Карина Ляхович.

Женщина разыскала людей, которые забрали себе измученного питомца. Но когда она приехала, волонтеры отказались отдавать ей измученное животное, а еще дали нагоняй за то, что довели собаку до такого состояния. Женщина объяснила им всю ситуацию, но пса хозяйке пока не отдали. Дело в том, что животное чувствует себя слишком плохо и нуждается в лечении.

- Зоозащитникам ветеринар сказал, что Хана не кормили месяца два точно. У него обезвоживание. Я начала звонить бывшему мужу, чтобы выяснить, почему он так с ним поступил. Максим мне сказал, что он вообще не обязан передо мной отчитываться. На территорию мужа я зайти побаиваюсь, у него не все в порядке с психикой, - рассказывает женщина. – Он нигде не работал, выпивал.

Псу Хану уже 8 лет. Фото: предоставила Дамира Александрова.

В настоящий момент немецкую овчарку выхаживают волонтеры.

- Раньше он кормил собак. Теперь я буду жаловаться на мужа в Роспотребнадзор. А в дом к нему пойду только с участковым. Хочу забрать остальных животных, пока они не погибли, - уверяет Дамира.

Хан пока проходит курс лечения, ему ставят ему глюкозу, чтобы он как можно скорее встал на лапы. Состояние овчарки пока остается тяжелым. Сама Дамира уверяет, что будет привозить волонтерам лекарства, а также еду для Хана. От бывшего супруга женщине удалось забрать только лайку Умку.

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