Спасенный на трассе под Екатеринбургом пес впал в кому

Травмированный пес жалобно скулил на обочине дороги возле детского образовательного центра, пока на него не обратили внимание. Фото: предоставила Екатерина Ворсина.

В Верхней Пышме семейная пара спасла от гибели сбитого на дороге пса. Это произошло в среду, 15 декабря. Травмированный пес жалобно скулил на обочине дороги возле детского образовательного центра, пока на него не обратили внимание. Ветеринары говорят, что, скорее всего, его сбил автомобиль. Об истории борьбы за жизнь животного «КП-Екатеринбург» рассказала местная жительница, которая вместе с мужем помогла спасти пса.

- Я ехала на работу, остановилась на светофоре и услышала, как кто-то стонет. Смотрю, а там пес весь в крови. Мы быстро припарковались с мужем. Я побежала к псу, который приполз к детскому центру «Алые паруса». Мой муж побежал за пледом в машину. Мы укрыли беднягу. Что делать в таких случаях. Куда его везти? – Мы не знали. В этот момент к нам подошла вахтер детского центра и начала прозванивать ветеринарные клиники, которые по факту отказывать брать на осмотр бездомную собачку. Мы с мужем погрузили собаку в машину и повезли ее к ветеринару, - рассказывает Екатерина Ворсина.

В местной ветеринарной подстанции псу, истекающему кровью, сразу поставили обезболивающее и обработали раны. Затем, травмированного питомца отдали обратно спасителям.

- Нам сказали «забирайте». Я спрашиваю: «Куда его можно увезти? Не на улицу же…». Они мне не ответили ничего. А затем мне позвонили из того самого детского центра, сказали, что нашли волонтеров, которые отвезут пса в Екатеринбург. Мы его сразу привезли туда, - продолжает Екатерина.

Затем, травмированного питомца отдали обратно спасителям. Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

Екатерина работает учителем в одной из школ Верхней Пышмы. После уроков она повезла песка на лечение вместе с екатеринбургскими волонтерами. В одной из местных клиник ветеринары поместили мохнатого пациента в палату интенсивной терапии.

Руководительница благотворительного фонда помощи животным Марина Шарифуллина рассказала, что питомец сейчас находится в коме, травму, скорее всего, он получил во время ДТП – его сбила машина.

- Животное сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. У нее сильнейшая черепно-мозговая травма. Пес пока не приходит в сознание и впал в кому. Мы, конечно, надеемся, что раненый питомец поправится, его спасают опытные специалисты - рассказала Марина Шарифуллина.

По ее словам, на передержке у волонтеров сейчас 700 собак. Из них - 9 питомцев проходят лечение в клиниках. Еженедельно в руки волонтеров попадает по 2-3 питомца с тяжелыми травмами. Ресурсов на всех животных не хватает.

Кроме того, руководительница фонда напомнила, как поступить людям, которые увидели на улице травмированное животное.

1. Позвать на помощь прохожих, позвонить местным волонтерам, в ветеринарные клиники.

2. Не ждать, пока приедут зоозащитники, а действовать в силу своих возможностей и довезти питомца до ветеринарной клиники.

3. Передать питомца в руки волонтеров.

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