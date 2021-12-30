На Урале ищут хозяев двадцати кошкам, которые жили с пенсионеркой в заваленной хламом «однушке»

Судя по фотографиям, в этом жилище ужасные условия, антисанитария и очень много мусора. Фото: соцсети.

В Красноуфимске волонтеры пытаются пристроить больше двадцати кошек, которые жили с пожилой пенсионеркой в однокомнатной квартире. Судя по фотографиям, в этом жилище ужасные условия, антисанитария и очень много мусора. Сама хозяйка этих питомцев госпитализирована и проходит лечение в больнице. Родственники женщины не бросили питомцев в беде и кормят кошек, которые остались в квартире.

- Об этой квартире мы узнали на днях. Мне рассказали про нее, и я пошла, фотографировать их. Пенсионерка несколько лет не впускала к себе в квартиру никого. Сейчас с этой бабушкой работают специалисты. Кошек в квартире точно больше двадцати, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Альбина.

Питомцы были не истощены, а даже упитанны, так как хозяйка кормила их мясом. Фото: соцсети.

При встрече с новыми людьми кошки были сильно напуганы и спрятались среди кучи хлама. Но агрессии не проявляли. Питомцы были не истощены, а даже упитанны, так как хозяйка кормила их мясом. Ветеринары пока не осматривали кошечек, но их общее состояние, по словам волонтеров нормальное.

- На первый взгляд, у кошек нет болезней. Планируем их стерилизовать как можно скорее и найдем им новых хозяев. Мы уже арендовали помещение для кошечек в поселке Ачит. Завтра будем их отлавливать, чтобы перевезти туда, - продолжает Альбина.

Как сообщает волонтер, четырех кошек выловили и отдали одному из приютов Екатеринбурга. Фото: соцсети.

Как сообщает волонтер, четырех кошек выловили и отдали одному из приютов Екатеринбурга. Еще два питомца уехали в Арамиль. Оставшиеся кошечки еще ждут своих хозяев. К тому же, волонтерам необходимы переноски, корм, лотки и наполнители. Они создали сообщество помощи кошкам из Красноуфимска. Через него волонтеры принимают помощь от неравнодушных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ей уже нечем их кормить»: Пенсионерка из Екатеринбурга отдает тридцать кошек, с которыми ютится в «однушке». Животных женщина приютила из жалости, но сейчас уже не может о них заботиться. (Подробнее)

В Екатеринбурге нерадивая хозяйка держала в съемной квартире почти 100 кошек. Настоящая собственница помещения даже не знала об усатых жильцах. (Подробнее)