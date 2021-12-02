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Общество2 декабря 2021 10:32

На Урале подростки с электрошокером замучили глухую собаку до такой степени, что ей пришлось удалить глаза

Буяна спас местный житель
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Неравнодушные жители области помогли собрать Буяну деньги на срочное лечение. Фото: предоставила Мария Мурашко.

Неравнодушные жители области помогли собрать Буяну деньги на срочное лечение. Фото: предоставила Мария Мурашко.

В поселке Левиха, под Нижним Тагилом 26 ноября местный житель обнаружил пса по кличке Буян покалеченным. Из его глаз шла кровь. По словам мужчины, в Левихе ходят подростки с электрошокером, которые мучают бездомных животных. Однако не исключена версия, что собака могла случайно попасть под машину и получить травму.

- В Левихе были случаи, как дети ходили по поселку с электрошокером, поэтому собаку могли покалечить хулиганы. Он жил во дворе, был глухой и мог просто не услышать, как кто-то во дворе парковался. Когда я его нашел, то неподалеку была компания подростков, но они отмахнулись и сказали, что собаку не трогали, - рассказывает новый хозяин питомца Роман. - Когда я хотел занести Буяна домой, то он начал сильно визжать, пытался кусаться. Было видно, что он очень напуган. У него травмированы голова и тело. Глаза все заплыли кровью.

Волонтеры призывают не бросать в беде раненых и покалеченных животных. Фото: предоставила Мария Мурашко.

Волонтеры призывают не бросать в беде раненых и покалеченных животных. Фото: предоставила Мария Мурашко.

Роман отвез пса к ветеринарам из Невьянска. Они не смогли помочь собаке. Тогда мужчина обратился за помощью к зоозащитнеце Марине Мурашко. Вместе они отвезли собаку на операцию в Екатеринбург. Неравнодушные жители области помогли собрать Буяну деньги на срочное лечение. Увы, спасти собаке зрение у ветеринаров не получилось, во время операции питомцу удалили глазки.

- Я хочу съездить в этот поселок и поговорить с местными жителями по поводу живодеров. 27 ноября мы ездили в Невьянск к ветеринару, там сказали, что зрение Буяну не спасти, но мы надеялись на лучшее. Глазоньки зашили, а сам Буян смог отойти от наркоза. Во время операции у него даже дыхание останавливалось. Буду помогать всем, чем смогу новому владельцу, - рассказала зоозащитница Мария Мурашко.

У питомца уже появился новый хозяин. Фото: предоставила Мария Мурашко

У питомца уже появился новый хозяин. Фото: предоставила Мария Мурашко

После того, как питомец придет в норму, то новый владелец Роман заберет его обратно в Левиху. Он и его семья уже с нетерпением ждут встречи с питомцем. Впереди Буяна ждут многочисленные обследования и лечение.

Впереди Буяна ждут многочисленные обследования и лечение. Фото: предоставила Мария Мурашко.

Впереди Буяна ждут многочисленные обследования и лечение. Фото: предоставила Мария Мурашко.

Волонтеры призывают не бросать в беде раненых и покалеченных животных. Желающие оказать материальную помощь могут обратится к зоозащитникам из группы «Пушистый Кировград» на страничке во «ВКонтакте». (https://vk.com/fluffy_kirovgrad).

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