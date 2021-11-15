Зооволонтер из Екатеринбурга спас собаку, попавшую в охотничий капкан

Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

В районе пресечения дублера Сибирского тракта и ЕКАДа пес попал в охотничий капкан. Собаку заметил мужчина, проезжавший мимо. О псе, попавшем в беду, он сообщил зооспасателю из Екатеринбурга Евгению Зенкову и тот в первом часу ночи с помощником поехал вызволять животное. Собаку искали довольно долго, но все-таки нашли, когда она начала тихо лаять, видимо, призывая людей на помощь.

- Собака лежала в бурьяне чуть в стороне от дороги. Мы осторожно подошли, чтобы не спугнуть ее. Мы были уверены, что сейчас она вскочит и побежит от нас, но собака лежала совершенно неподвижно. Всю ее голову и шею окружали какие-то металлические конструкции, и мы не могли понять, что это и каким образом держится на ней, - рассказал Евгений Зенков. - Я решил попробовать надеть на собаку веревочную петлю, чтобы взять ее на привязь. И хотя мы ждали, что собака сейчас же убежит или будет агрессивной, это довольно быстро удалось проделать, а собака лежала безучастно. Потом с помощью удавки на удочке я стянул собаке морду.

Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

Оказалось, что капкан, в который попала собака, представлял собой что-то вроде огромной металлической прищепки, которая защемила животное за шею и душит. Денис, приехавший вместе с Евгением, вызволять пса, пытаться разжать скобы, сдавливавшие с двух сторон шею животного, а Евгений одной рукой держал собаку за привязь, а другой удерживал удавку на морде, чтобы можно было, не опасаясь укуса собаки, пытаться вызволить ее.

Однако мощная пружина на капкане никак не поддавалась. Тут на помощь к зооспасателям подошли двое прохожих и стали помогать им. Только вчетвером им удалось отжать пружину и снять конструкцию с собаки.

Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

- Собака продолжала лежать. Крови и видимых повреждений на ней не оказалось, но и оставить ее лежать на снегу мы не решались. Было видно, что ей плохо, - рассказал Евгений Зенков.

Собаку, которая все также не сопротивлялась спасению, посадили в машину и отвезли в приют.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка