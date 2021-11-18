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Общество18 ноября 2021 8:33

В Нижнем Тагиле спасли собаку, провалившуюся в затопленный водой погреб

Спасатели спускались вниз в специальных костюмах
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: instagram/tagilskyspasatel

Фото: instagram/tagilskyspasatel

В Нижнем Тагиле собака провалилась в затопленный водой погреб в одном из заброшенных гаражей в районе Смычки. Вой животного услышала проходившая мимо женщина и обратилась за помощью к спасателям.

- Спасатели спустились в специальном костюме и при помощи петли достали собаку. Обращаемся ко всем тагильчанам - собственникам подобных сооружений. Собственник обязан поддерживать свое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, - написали на странице в Instagram МБУ «Центр защиты населения».

Фото: instagram/tagilskyspasatel

Фото: instagram/tagilskyspasatel

Фото: instagram/tagilskyspasatel

Фото: instagram/tagilskyspasatel

Напомним, недавно в Екатеринбурге спасатели вызволили собаку с дна сухого канализационного колодца. Зооволонтеры сбросили вниз веревку, чтобы надеть на собаку петлю. Когда операция увенчалась успехом и собаку подняли наверх, оказалось, что она совсем дикая - она отказалась от предложенной еды и сбежала.

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