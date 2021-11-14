В Екатеринбурге зооспасатели достали со дна канализационного колодца собаку

Собака была настолько дикой, что отказалась от предложенной еды, и как только с нее сняли петлю, она поспешила сбежать Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге зооспасатели вызволили из ловушки собаку, которая провалилась на дно сухого канализационного колодца, все произошло на Химмаше, на улице Бородина. Долгое время открытый люк не удавалось найти, тогда на помощь пришли местные жители, которые еще утром заметили злоключения животного. Как оказалось, кто-то успел прикрыть дыру железным люком.

- Закрадывается подозрение - не могла ли собака остаться незамеченной, когда люк закрыли? Мы решаем проверить это и все вместе открываем крышку. И в луче направленного вниз фонарика видим на дне черную свернувшуюся калачиком дворняжку. Легко представить себе, что ее ожидало на дне колодца под запечатанной крышкой, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Когда спасатели отошли за рюкзаком, неравнодушный мужчина решил спуститься на дно колодца самостоятельно. Зооволонтеры сбросили вниз спасательную веревку, чтобы надеть на собаку петлю. Операция увенчалась успехом.

Однако собака была настолько дикой, что отказалась от предложенной еды, и как только с нее сняли петлю, она поспешила сбежать.