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Происшествия14 января 2022 9:25

Суд встал на сторону юной красавицы, которая ослепла после аварии с бывшим вице-губернатором

Врачи вытащили Анастасию Вяткину с того света, но Андрей Косилов посчитал лишним оплачивать счета за лечение
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Настя нуждается в постоянном присмотре.

Настя нуждается в постоянном присмотре.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес вердикт по гражданскому иску семьи Анастасии Вяткиной к бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову. Летом 2019 года студентка и ее друзья пострадали в аварии, когда Lexus владельца Среднеуральской птицефабрики выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Приору».

Настя два месяца была в коме. Девушка ослепла и лишилась возможности самостоятельно передвигаться. Реабилитацию оплатил меценат Игорь Алтушкин.

- Настя не видит, но слышит нас, - рассказывала мама девушки Светлана Вяткина. – Она все понимает, помнит, кто она и где находится. С того дня, как она вышла из комы я рассказываю ей все новости, поэтому она знает, что происходит в мире. Дочка любит слушать телевизор, в основном музыкальные каналы или развлекательные передачи.

Андрей Косилов на месте аварии. Фото: соцсети

Андрей Косилов на месте аварии. Фото: соцсети

Суд встал на сторону пострадавших и частично удовлетворил требования. Андрей Косилов на заседание не приехал. По словам его адвоката, ответчик находится в больнице.

- Суд удовлетворил выплатить стороне истца 3 205 148 рублей, а также 76 601 рубль судебных расходов, - пояснили «КП» в пресс-службе Верх-Исесткого суда.

Напомним, что в феврале прошлого года суд признал Косилова виновным и назначил ему 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Затем экс-вице-губернатор пытался отделаться штрафом, но безуспешно. В качестве компенсации морального вреда семье Вяткиных тогда присудили миллион рублей.

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