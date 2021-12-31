В этом году в городе можно увидеть множество интересных местечек. Фото: из архива Влады Конох

Уже сегодня наступит Новый год! А дальше многих из нас ждут праздничные выходные. И это отличный повод провести время с семьей и друзьями, погулять по городу и сделать красивые фотографии.

Поэтому специально для жителей города и тех, кто приехал сюда на праздники, «Комсомолка» подготовила идеи крутых локаций и красиво украшенных мест города, в которых у вас обязательно получатся атмосферные праздничные фотографии. А помогут нам в этом TikTok-блогеры Влад и Влада. Ребята стремительно набирают популярность, показывая подписчикам тайные места города и необычные локации для фото.

В TikTok у ребят уже 40 тысяч подписчиков. Фото: из архива Влады Конох

«СВЕРКАЮЩИЕ ЕЛКИ И ОГОНЬКИ»

Большинство екатеринбуржцев уже давно успели заметить, что в этом году город намного лучше украсили к Новому году.

- Вам точно нужно приехать в Екатеринбург на новогодние праздники, чтобы увидеть, как же красиво украшен наш город, - уверены ребята.

Елки у администрации стали любимой локацией всех екатеринбуржцев Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Конечно, нельзя сказать, что каждое здание и каждый уголок города сверкают от мерцающих огней и праздничных украшений. Но, тем не менее, если знать, где искать интересные локации, можно сделать множество зимних и праздничных фото.

Одной из самых любимых локаций для екатеринбуржцев определенно стали елки, которые впервые в этом году украсили у администрации города.

Здесь действительно получаются очень атмосферные фотографии и видео. Фото: из архива Влады Конох

Но не думайте, что золотые гирлянды и уютные ели есть только здесь. По городу можно встретить множество похожих мест. К примеру, Интерьерный центр Architector на Малышева, 8.

- Здесь есть заснеженные елочки, звезды, а также фотозона, где стоит качель, украшенная крупными и пушистыми ветками, золотыми шарами и часами. Все это напоминает сказку «Алиса в стране чудес» и выглядит действительно волшебно!, - говорит Влада.

А где-то можно найти по-настоящему сказочные локации. Фото: из архива Влады Конох

«КРАСИВЕЕ ВСЕГО КОФЕЙНИ»

На что действительно можно подолгу любоваться, рассматривая детали, так это на то, как украшено большинство ресторанов и кофеен в Екатеринбурге.

- Не может не покорить милейший пряничный человечек, которого поставили у входа в кафе «Мур» на улице Розы Люксембург, 27. Этот милашка уже успел покорить многих блогеров и фотографов Екатеринбурга, - рассказывает Влад.

Вдод в ресторан «Итальянцы» напоминает портал в Нарнию. Фото: из архива Влады Конох

Прямо у входа в такие места можно сделать красивые и уютные фото. И каждое такое местечко по-своему интересно, а вход в такие рестораны и кафе выглядит, как какой-то магический портал.

- Например, недалеко от «Кандинского» есть ресторан «Итальянцы» на Малышева, 56а. Вход в него очень ярко и пышно украшен, декораторы явно постарались, - рассказывают ребята.

В этом году Ледовый городок украсила аллея из гирлянд и светящийся ледяной замок Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК И ПАРК МАЯКОВСКОГО»

Конечно же, нельзя пройти мимо главного Ледового городка Екатеринбурга и Парка Маяковского. Их в этом году очень красиво украсили к Новому году.

А самый главный секрет красивых фото - это хорошее настроение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так в Ледовом городке 2022 можно не только покататься с горок, полакомиться вкусной выпечкой и горячими напитками, но и сделать красивые кадры.

В парке Маяковского можно найти много интересных локаций. Фото: из архива Влады Конох

В Парке Маяковского красивым фотоном для фотографий послужит и большой каток «Северное сияние», и елка, от которой в разные стороны тенятся множество гирлянд, и уютно украшенные ряды на ярмарке с сувенирами и выпечкой.

Аллея у входа в ЖК «Кандинский». Фото: из архива Влады Конох

«УКРАШЕННЫЕ ДВОРИКИ»

Некоторые жилые комплексы также ярко украсили к Новому году. Например, ЖК «Кандинский» на Гоголя, 18.

- Прямо перед входом в «Кандинский» есть аллея прямоугольных деревьев, усыпанная золотыми гирляндами. Здесь можно сделать красивые фото в полный рост, и также, поэкспериментировав со светом, снять неплохие портретные фотографии, - говорит Влад.

Фото: из архива Влады Конох

Кстати, не так давно «Комсомолка» показывала, как украсили ЖК «Кандинский» внутри. Выглядит это очень эффектно и богато. Но сделать там фотографии получится, к сожалению, только у местных жителей.

Вот так украшен двор в ЖК «Кандинский» Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот Апарт-комплекс «Свобода Residence» на Шейкмана, 60 напоминает Московский ЦУМ. Выглядит он, конечно, намного скромнее, но при желании можно сделать интересные ретро-фото на его фоне.

- Здесь лучше всего фотографироваться вечером, ведь именно с наступлением темноты, на доме загораются яркие украшения в виде подарков и бантиков с иллюминацией. А через дорогу от этого дома есть красивые елочки, украшенные гирляндами, у кондитерской Violet на Радищева, 24, - уточняет Влада.

На фоне ЖК Апарт-комплекса «Свобода Residence» можно сделать фото в ретро стиле. Фото: из архива Влады Конох

«ТАЙНЫЕ УГОЛКИ ГОРОДА»

Влад и Влада уверены: нужно всегда внимательно рассматривать и изучать улицы города, гуляя по нему. И в какой-то момент вы обязательно обнаружите множество интересных деталей и тайных местечек, которые не видели раньше. Именно такие места и сделают ваши фотографии особенными и, может быть, даже уникальными.

Так ребята, гуляя по городу, нашли отличный новогодний фон для фото в виде зеленой стены из веток, украшенной золотой гирляндой.

Гуляя по городу, вы обязательно найдете зимние и праздничные локации. Фото: из архива Влады Конох

- Когда я увидела фотографии блогеров с этого места, подумала, что это точно Москва. Но оказалось, что это Екатеринбург, и сделать фото здесь может абсолютно любой. Это место находится входа в ресторан «Хачапури для Пушкина», на Пушкина, 4, - уточняет Влада.

И таких мест по городу действительно много. Стоит только периодически смотреть по сторонам, и вы обязательно заметите для себя множество красивых локаций для фото.

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