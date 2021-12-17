Также можно заметить и вот такие авторские решения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро наступит 2022 год. Как правило, в это время города преображаются. Во многих из них создают по-настоящему праздничную атмосферу, украшая улицы новогодними фигурами, россыпями гирлянд и, наряжая елки. Но вот жители Екатеринбурга уже который год жалуются, что город плохо украшен к Новому году.

Красиво украшены только отдельные здания и предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году украшением города занялся Департамент архитектуры, который продумал единую концепцию для украшения основных магистралей, гостевых маршрутов и общественных пространств Екатеринбурга. По словам главного художника города Михаила Фогеля, сейчас украшено 80% из них. Всего в этом проекте приняли участие 10900 предприятий.

Украшены не только магазины, кофейни, но и музеи, театры и филармонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы решили подойти к украшению города комплексно. Выбрали единую цветовую гамму, это золотой, зеленый и черный цвет. Конечно, это все только рекомендации. Мы не можем никого насильно заставить украшать свои предприятия, но можем создать тренд, показав на собственном примере, как может быть в городе красиво, - рассказал Дмитрий Фогель.

«Комсомолка» прогулялась по улицам города и выяснила, удалось ли украсить город в едином стиле.

По словам Дмитрия Фогеля, именно в таком стиле должен быть украшен весь город Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЛКА ЗА ЗАБОРОМ

В этом году жителей города приятно удивили живые елочки у здания мэрии, которые украсили золотыми гирляндами и красно-желтыми шарами. Это действительно то, что смотрится волшебно, особенно вечером. Однако как только ты отходишь от администрации, то все довольно тускло.

Несмотря на яркие украшения, в отдельных частях города все равно не хватает праздничного убранства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украшения в подобном стиле можно встретить и в других уголках и частях города. Так, например, в центре аллеи на Красноармейской стоит яркая праздничная елка с красными шарами и золотыми бантиками, а рядом золотыми гирляндами украшены несколько голых деревьев. Не заметить их просто невозможно, ведь вокруг больше нет ничего, что напоминало бы о приближении Нового года.

Оформление у ЖК «Кандинский» смотрятся очень дорого и красиво Фото: Алексей БУЛАТОВ

То, что действительно может влюбить в себя – это то, как оформлены крупные предприятия и строительные комплексы. Например, двор ЖК «Кандинский» украшен стильно, красиво, и выглядит это очень дорого. Вот только попасть туда, чтобы поближе рассмотреть большую пышную елку, праздничные венки, фонарики и другие новогодние фигуры, смогут только жители этого дома. Остальные екатеринбуржцы могут любоваться красотой только, стоя за забором.

У жилого комплекса есть аллея, где можно сделать красивые фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИГРУШКИ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ И ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ

Также далеко не все здания оформлены в том самом едином стиле. Например, у здания Управления железной дорогой прямо от входа тянется арка, украшенная гирляндами, а также по всей территории расположены другие украшения со светодиодами. В этом году туда добавилась большая фигура надписи 2022. Прохожие назвали ее «Скелетом Нового года». Гирлянды включаются автоматически в 18:00. И возможно, все это действительно выглядит очень эффектно, но все это выполнено в синем цвете и не вписывается в идею общей концепции украшения города.

Гирлянды у здания Управления железной дорогой загораются синим цветом после 18:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но вот Дмитрий Фогель не видит в этом проблемы.

- В принципе срок службы у гирлянд не очень большой, поэтому за несколько лет мы тут приведем все в порядок, - говорит главный художник Екатеринбурга.

Процесс оформления города еще не завершен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна составляющая единой концепции украшения – экологичность. По словам Дмитрия Фогеля, все мировые бренды и предприятия стремятся к экологичности, и мы не должны отставать от них.

Так у Ельцин Центра внутри небольшого ледового городка, который еще строится, поставили металлическую елку с украшениями из вторсырья. Концепция и идея хорошая, но выглядит это, мягко говоря, совсем не празднично.