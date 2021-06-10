За рулем был трезвым: что известно о водителе автобуса, насмерть сбившего шесть человек в Лесном

Автобус пробил ворота комбината и сбил пешеходов, шедших на работу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В половине восьмого утра в закрытом городе Лесной Свердловской области автобус с 50 пассажирами врезался в людей, шедших на работу на местный комбинат. В момент ДТП погибли шесть человек. Еще пятеро серьезно пострадали. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства случившегося проверяют в прокуратуре и полиции. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Водитель пытался избежать наезда на людей, но не смог.

- Водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь в поселке Горный по улице Калинина с крутого спуска, понял, что у транспортного средства отказали тормоза, - уточнил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор призвала порядка 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома №55 автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов, которые шли на работу.

Фото из кабины автобуса. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Управлял автобусом Александр Зелев. Ему 57 лет. Впервые за руль он сел 31 год назад. Из них 28 он имел права категории «Д». В полиции отмечают, что злостным нарушителем ПДД он не является. Но три раза его привлекали к административной ответственности за управление автобусом без тахографа и нарушение пешеходом правил дорожного движения.

- По результатам освидетельствования признаков опьянения не имеет, - пояснил Валерий Горелых. - В настоящее время в отделе полиции выясняется проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надя перевелась на работу четыре дня назад»: подруга рассказала о погибшей в аварии в Лесном сотруднице «ЭХП»

Надежде Кукаленко было 50 лет, у нее остались две дочери (Подробнее)

«Водитель сигналил, а кондуктор просила сгруппироваться»: новые подробности ДТП в Лесном, где погибли шесть человек

Освидетельствование показало, что шофер был трезв (Подробнее)

ДТП с погибшими в Лесном 10 июня 2021: онлайн-трансляция

Автобус наехал на группу людей. Шесть человек погибли (Подробнее)