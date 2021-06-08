«Тушили до утра»: видео с уральскими пожарными, играющими в песочнице, покорило соцсети

Оказалось, что подобный способ снятия стресса практикуют и психологи МЧС. Фото: скриншот видео

В Сети набирает популярность видео с участием пожарных из Нижнего Тагила. В ролике сотрудники МЧС в полной экипировке играют в песочнице в машинки.

Видео получило популярность в TikTok. Там его распространил пользователь с ником pozharn_poroh (Пожарный порох). Аккаунт принадлежит действующему пожарному по имени Александр. В своих соцсетях он рассказывает о работе спасателей МЧС. По просьбе «КП-Екатеринбург» Александр рассказал о том, при каких обстоятельствах было снято это видео.

- Мы гоняли весь день, было очень много выездов. Горела трава, старые листья, пух.. В середине ночи уехали на вызов в сады. Тушили до утра. Когда уже начали сворачиваться, кто-то присел у песочницы. Мы все подошли, посмеялись, а потом поехали в часть, - рассказал пожарный.

Вирусное видео с играющими огнеборцами прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области:

- Нормативными актами по тушению пожара подобные вещи не регламентируются и, наверно, все-таки не приветствуются. Но надо понимать, что в Свердловской области особенно в последние дни была достаточно сложная пожарная ситуация, - отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что из-за тополиного пуха, который в последние недели буквально наводнил Свердловскую область, пожарным приходится работать в очень напряженном темпе.

- Как бы это странно ни звучало, игротерапия, в том числе с песком, – это достаточно неплохой способ снятия стресса, который практикуют и психологи МЧС. Это один из видов психологической реабилитации, - уточнили в ведомстве.

В МЧС посетовали, что подобное видео выглядит немного комично и не совсем отражает напряженную и героическую работу огнебеорцев.

- Но ничего кошмарного и неправильного по большому счету в этом нет. Никаких правил труда ребята не нарушили, ни вреда, ни ущерба никому не принесли, - подытожили в региональном ГУ МЧС.

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