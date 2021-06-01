«Чуть не сдохли!»: пожарным с Урала пришлось спасаться от огня в реке

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Пожарные авиалесохраны из Свердловской области, направленные на помощь в тушении пожаров в Тюменской области, едва не погибли в Вагайском районе. Мужчина пришлось спасаться от огня в реке. Видео от одного из спасателей быстро разлетелось в TikTok.

- Две минуты назад чуть не сдохли! – кричат радостные спасатели.

В социальных сетях отмечают, что ситуация очень напомнила сюжет фильма «Огонь» с Константином Хабенским в главной роли.

- Ребята, вы - герои! Здоровья вам ,вашим родным и близким! – пишут тюменцы.

Отметим, что из-за аномальной жары в Свердловской области действует запрет на посещение лесов до 10 июня. В Тюменской области ситуация еще хуже, туда направили аэромобильную группировку МЧС по Свердловской области и сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов.