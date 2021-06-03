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Общество3 июня 2021 15:43

Почему тополиный пух в Екатеринбурге полетел так рано и чем он может быть опасен

Неприятные ощущения от него могут получить не только те, кто страдает аллергией
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Сильная майская жара заставила тополя распушиться раньше срока.

Сильная майская жара заставила тополя распушиться раньше срока.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше двух недель назад по Екатеринбургу разлетался пух. Все думали, что из-за жары тополя раньше срока начали пушить, но оказалось, что пух был от ив, которых в нашем городе тоже предостаточно. Сейчас, в начале июня по городу снова разлетается пух. Но теперь уже он точно тополиный, уверяют эксперты.

- Еще в середине мая у тополей были сформированы плоды, которые сейчас начали пушить, - объясняет Александр Ермошин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Института естественных наук и математики УрФУ. – Больше уже нечему сейчас пушить.

Пух может вызвать зуд и чихание даже у тех, кто не страдает аллергией.

Пух может вызвать зуд и чихание даже у тех, кто не страдает аллергией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что пух от ив, что пух от тополей, полетел по городу он раньше срока. А всему виной та самая рекордная майская жара. В общем, не самое лучшее время года не только для тех, кто страдает от аллергии, но и вообще для всех. Ведь пух может вызывать симптомы, похожие на аллергию, даже у тех, кто с нею вообще ни разу не сталкивался.

- Пух сам по себе не является аллергеном – он больше раздражитель, - объясняет Наталья Трифанова, ведущий пульмонолог-аллерголог Центра респираторной аллергологии «Новой больницы». – Пух, как «ватка», попадает на глаза, на слизистую, на кожу и вызывает раздражение – зуд, чихание… Поэтому неприятные ощущения он может вызывать даже у человека, у которого нет никаких аллергических проявлений. Но у аллергиков пух может усугублять аллергические явления. Ведь пух переносит пыльцу других растений, а также пыль.

В сухую погоду окна сейчас лучше не открывать, чтобы не запускать домой тополиный пух.

В сухую погоду окна сейчас лучше не открывать, чтобы не запускать домой тополиный пух.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучший совет – избегать контактов с пухом. В сухие дни не открывать окна. Можно еще носить головной убор, очки и маску, если совсем уж его много много.

- Вернулись домой – в обязательном порядке надо умываться, чтобы механически убрать все частички пыли и пыльцы, - добавляет Наталья Трифанова.

Тем же, кто страдает аллергией, лучше обратиться к специалисту, чтобы разобраться, как справиться с симптомами.

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