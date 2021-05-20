Тополиный пух, жара, май... Фото: Иван ВИСЛОВ

В Екатеринбурге уже шутят, что в знаменитой песне «Тополиный пух, жара, июнь…» последнее слово пора заменять на «май». И то правда. Только-только началась вторая половина мая, а по городу уже летит белый пух. Лезет в нос, в глаза, оседает неприятной ворсистостью в горле. И сразу же вопрос: а чего так рано то? Обычно пух летит только в июне, причем где-то ближе к концу месяца.

А ПУХ ТО НЕ ТОПОЛИНЫЙ

Первая мысль – погода перестаралась. Все-таки аномальная жара в этом месяце пришла на Урал. 16 мая, например, столбики термометров показали +32 градуса. В последний раз такой зной в конце весны у нас стоял еще в 1931 году. Очевидно, что вся растительность, почуяв наступившее лето, принялась цвести раньше срока. Но специалисты отмечают, это так лишь отчасти. И вину за ранний пух нужно возложить вовсе не на тополя.

- Из-за теплой погоды тополя в этом году действительно начнут пушить раньше обычного и пуха скорее всего будет много, но не сейчас – у них плоды еще зеленые висят, - объясняет Александр Ермошин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Института естественных наук и математики УрФУ. - Тот пух, который летит сейчас – не тополиный. Он связан с ивами. Они зацветают раньше тополей и соответственно плодоносят тоже раньше.

В Екатеринбурге тополя еще не начинали пушить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Объясняем – ивы бывают разные. Это не только те красивые деревья, растущие вдоль водоемов, зеленые ветви которых спускаются почти до самой воды. Верба, например, тоже относится к ивам и цвести она начинает еще когда снег лежит.

- Ивы могут быть и деревьями и кустарниками, которые не всегда растут рядом с водой, - продолжает Александр Ермошин. - И сейчас пушат в основном разные виды ив, которых много и в городе, и вокруг него. К ним еще примешиваются травы, например мать-и-мачеха, которая расцвела раньше всех практически. У ее семян тоже есть волокна-парашютики.

Тополя и ивы в Екатеринбурге начали обильно высаживать еще в советские годы. Причина была практической – растут быстро, размножаются легко. Кроме того тополя устойчивы к кислотным осадкам и запыленности атмосферы. То есть, они идеально подходят для нашего региона. Специалисты говорят, что пух летит только с женских особей тополей, а мужские совсем не пушат, поэтому гипотетически можно было бы засадить Екатеринбург тополями-мужиками, чтобы не маяться каждое лето от пуха. Но тут есть нюанс.

- Для тополей характерна периодическая смена пола, - уточняет Александр Ермошин. – Если высаживать мужские растения тополя, то они не пушат, но через какое-то время часть из них может поменять пол и начать пушить. Поэтому избавиться от тополиного пуха и от тополей, заменяя их на мужские экземпляры, нельзя. И полностью устранить из озеленения тополь, заменив его на другие деревья, тоже нельзя. Потому что мало какое дерево отличается такой скоростью роста и легкостью размножения. С точки зрения экономики тополя высаживать проще и выгоднее.

Из-за жары тополиного пуха, когда настанет пора, будет очень много в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ЖЕЛТЫЙ НАЛЕТ НА УЛИЦАХ ОТКУДА?

Помимо пуха жители Екатеринбурга столкнулись еще и с напастью в виде желтой пыли, оседающей на машинах и подоконниках. Это пыльца от берез. Впрочем, если она кому-то сильно и мешала, то уже можно выдохнуть. Ну, или вдохнуть спокойно, не боясь аллергии.

- Береза уже совсем отцвела. Ее пыльцы больше нет – на деревьях висят зеленые плоды, - отмечает Александр Ермошин. - Отцвела и черемуха, отцветают яблони и хорошо цветет сирень, что для нее достаточно рано. Сирень должна цвести только где-то в середине июня – к экзаменам у школьников. Природа и растения хорошо отреагировали на теплую погоду. Но ничего аномального в этом нет. Бывают у нас такие случаи.

КСТАТИ

ЧИХАЮ И ГЛАЗА СЛЕЗЯТСЯ – КАК БЫТЬ

Если вместе со всеобщим цветением у вас вдруг начался зуд в глазах, слезы, насморк, чихание и проблемы с дыханием, значит у вас скорее всего аллергия на пыльцу.

- Весенняя аллергия называется поллиноз. Это гиперреакция части людей на пыльцу растений, - рассказывал заслуженный врач РФ, пульмонолог Евгений Медведский. - Следовательно, сезонная аллергия возникает в период появления пыльцы. У нас в Свердловской области ее источником чаще всего бывают деревья, а именно береза.

Но причины могут быть и другие – например плесневелый грибок, который поселился на перепревших прошлогодних листьях.

- Аллергия может быть на что угодно. Конкретно на плесень реагируют единицы. Чтобы у человека появилась реакция на грибок, ему нужно, как минимум, находиться в помещении, где есть этот аллерген, - продолжает Евгений Медведский. – Поллиноз – более массовое явление. Но опять же надо понимать, что аллергия – это не приговор. Она возникает у людей с измененной иммунной системой. У аллергиков не слабая иммунная система. У них просто повышенная реакция на определенные аллергены.

Что именно вызывает аллергию может определить только врач: терапевт, аллерголог или пульмонолог (для тех, у кого возникают проблемы с дыханием - Ред). К ним и следует обратиться.